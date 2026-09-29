Vacka odvezli z mistrovství světa rovnou do nemocnice. Český cyklista si při pádu v závodě zlomil nos

Do posledních kilometrů mužského elitního silničního závodu na mistrovství světa vstupoval Mathias Vacek přesně tam, kde měl být, v hlavním balíku na dvanácti rozhodujících okruzích kolem Mont Royal. Trať se stoupáními Voie Camillien-Houde a Chemin de la Polytechnique mu podle vlastních slov seděla, český tým kolem něj plnil taktický plán. Pak přišel pád. Zdravotníci u Vacka byli dřív než kdokoli z české výpravy. Dvacetiletý cyklista závod nedokončil a skončil v montrealské nemocnici s diagnózou zlomeniny nosu a povrchovými odřeninami. O tom, zda stihne mistrovství Evropy ve Slovinsku za pět dní, rozhodnou až specialisté po jeho návratu do Česka.
Co se stalo na trati
Mužský elitní silniční závod měřil 273,7 kilometru se startem v Brossardu a dojezdem po stoupající Avenue du Parc. Rozhodující fáze závodu se odehrávala na dvanácti finálních okruzích, kde se peloton postupně tříštil na technických stoupáních. Právě v této nervózní a selektivní pasáži Vacek spadl.
Přesný mechanismus pádu zatím veřejně potvrzený není, chybí videozáznam i vyjádření komisařů, takže nelze říct, zda šlo o kontakt s jiným jezdcem, sólovou chybu, nebo problém s tratí. Reprezentační trenér Petr Kaltofen pro Český svaz cyklistiky potvrdil, že záchranáři byli na místě okamžitě a Vacka převezli do nemocnice na důkladnější vyšetření. Sám Vacek z nemocnice uvedl, že se mu do pádu jelo dobře a vše šlo podle plánu.
Český závod tím skončil definitivně. Jakub Otruba i Pavel Novák ze závodu odstoupili ještě před Vackovým pádem. Žádný český muž elite nedojel do cíle.
Proč zlomený nos není banalita
Zlomenina nosu patří mezi nejčastější obličejové sportovní úrazy a na první pohled vypadá jako záležitost na pár týdnů. U vrcholového cyklisty je ale problém složitější než jen bolest a oteklý obličej.
Podle MSD Manual lékaři po zlomenině nosu sledují tři věci:
- Deformitu nosní přepážky, pokud je nos vychýlený, je nutná repozice ideálně do jednoho až dvou týdnů od úrazu.
- Průchodnost dýchacích cest, zhoršené nosní dýchání je pro cyklistu ve vysoké intenzitě zásadní limitace.
- Septální hematom, krevní výron v nosní přepážce, který bez ošetření hrozí komplikacemi.
Britská NHS doporučuje vyhnout se namáhavému cvičení minimálně dva týdny a sportům s rizikem úderu do obličeje nejméně šest týdnů. Pro cyklistu v pelotonu, kde se jezdí v těsných skupinách a pády jsou běžné, je právě riziko dalšího zásahu do nosu klíčovým faktorem pro návrat.
Co je ve hře: říjnový kalendář
Největší bezprostřední sázkou není celá sezona, ale dva říjnové týdny. Mistrovství Evropy v silniční cyklistice ve Slovinsku se koná 2.–7. října 2026 a Vacek měl startovat v časovce i silničním závodě mužů elite. Od montrealského pádu do nedělního silničního závodu ME zbývá pouhý týden.
Hned za tím stojí Paříž–Tours 11. října, klasika, kterou Vacek v polovině září veřejně zmiňoval jako jeden ze svých cílů na závěr sezony. Po ní měly následovat ještě závody v Japonsku.
Vacek sám nechtěl předjímat, zda zranění jeho program ovlivní. Rozhodnout mají vyšetření po příletu do Česka. Podle nás je ale start na ME za pět dní po zlomenině nosu krajně nepravděpodobný, i kdyby repozice nebyla nutná, samotný otok a riziko dalšího pádu v pelotonu hovoří proti. Reálnějším horizontem se jeví Paříž–Tours, pokud hojení půjde bez komplikací.
Pád ve chvíli, kdy to mělo vyjít
Načasování je krutě ironické. Vacek nepřijel do Montréalu jako outsider. Svaz ho označil za největší hvězdu výpravy, Kaltofen mluvil o okruhu favoritů. Po vítězné ZLM Tour v září měl formu, která ho v časovce na MS posunula do elitní pětky. Montrealský profil mu podle všech předpokladů seděl, kopcovitý okruh s technickými pasážemi, kde se rozhoduje v závěru.
Není to přitom první Vackův pád s následky. Na jaře 2025 si z Paříž–Roubaix odvezl zranění ramene, se kterým pak vstupoval do Gira. Tehdy šlo o těžší strukturální poškození. Nynější zlomenina nosu vypadá na papíře jako lokálnější trauma, jenže pro bezprostřední návrat do závodění může být paradoxně limitující víc, protože se týká dýchání a obličeje, tedy oblasti, kterou v pelotonu nelze chránit.
Vacek se z Montréalu vrací s odřeninami, zlomeným nosem a otevřeným kalendářem. Odpověď na to, kolik říjnových závodů mu pád sebral, leží teď na stole českých lékařů.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta