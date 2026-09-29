Tuto čokoládu z 80. let za devět korun děti milovaly. Za obal vám dneska sběratelé utrhají ruce

Devět korun nebylo nic levného. Klasická čokoláda byla přece jenom o něco levnější.
Další čokolády, vzpomínky a ceny
Když porovnáme ceny naší zatím záhadné čokolády s těmi klasickými, dostaneme se k překvapivému zjištění. Například Čokoláda Jana (s panenkou na obalu a vystřihovacím oblečením na zadní straně) stála 3,90 Kč. Vážila rovněž 100 gramů a vyráběl ji podnik Figaro (národní podnik Bratislava), byla ale kávovinová. Chutí tedy mohla připomínat měkčí nugát. Klasické Zora mléčné čokolády později najdeme v rozmezí 8 až 11 Kč.
Máte je doma? Obaly od čokolád klidně i za stovku
Mimochodem, za tyto obaly můžete na aukčních serverech získat částky kolem 100 Kč, pokud ovšem někdo nepřihodí víc. Větší šanci prodat své obaly za více peněz máte v případě, že vlastníte sbírku vícero kusů z té doby. Za to sběratelé doslova trhají ruce.
Dia čokoláda chutnala prostě jinak
Naše záhadná čokoláda byla obyčejná a v obchodě možná snadno přehlédnutelná: Její strohý obal rozhodně necílil na děti ani na to, abyste zlákáni estetičnem právě tuto tabulku někomu koupili k svátku.
Naopak jste se po ní podívali, když jste sháněli dáreček pro nějakého cukrovkáře. Dia čokoláda byla slazena sorbitolelm, který se pro slazení pečiva a cukrovinek používá dodnes. Sorbit – sorbitol se běžně vyskytuje ve zrajícím ovoci, především třešních a hruškách. Patří mezi polyoly – alkoholové cukry.
Jeho chuť byla nezaměnitelná, a tím i celé čokolády.
Děti ji milovaly, protože studila na jazyku
Chuť takové čokolády byla jiná. Sladidlo umocňovalo spíše chuť kakaového prášku a sladkost střídal na jazyku pocit chladu. Nejvíce tak tato čokoláda připomínala legendární ledovou čokoládu.
Ta se také vyrábí dodnes, ale za jejím kouzlem je větší podíl tuku, který se při pokojových teplotách rozpouští. Proto se v puse rozpouštěla okamžitě a byla měkoučká. Chladivý efekt ale umělo i toto sladidlo. Pokud si to chcete vyzkoušet, kupte si dia čokoládu klidně i dnes. Bude to velmi podobné.
Kakaová hmota, máslo a sorbit
Když se podíváme na složení, přečteme si následující:
Kakaová hmota, kakaové máslo, lískové oříšky pražené, sorbit práškový, lecitin, sušeného mléko plnotučné a sůl.
Ve 100 g čokolády bylo nejvýše 13 g sacharidů, výživová hodnota 572 cal, tuku tabulka čokolády měla 40 g a 3 %.
Vyráběly ji čokoládovny Zora Olomouc.
Ceny nad desetikorunu, ale stálo to za to!
Jak můžete vidět na starých obalech, ceny se lišily. Najdeme cenovku 9 Kčs, ale také 12,50 Kčs.
Zdroje článku: aukro, kupi.cz, nespechej.cz
Autor článku: Renata Petříčková