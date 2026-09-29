Hazard za volantem. Policisté na Liberecku masivně pokutovali mobil v rucePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hazard za volantem. Policisté na Liberecku masivně pokutovali mobil v ruce
Technická univerzita v Liberci vstupuje do nového akademického roku s výrazným nárůstem studujících –...
O 10 000 návštěvníků více dorazilo letos do libereckého infocentra a prohlídky radnice či podzemního krytu...
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce (DPMLJ) bude muset v příštích letech investovat zhruba 1,5 miliardy...
Přes sedmdesát výjezdů měli během prodlouženého víkendu hasiči v Libereckém kraji. Řešili požáry, nehody,...
Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...Všechny články tohoto autora →