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Hazard za volantem. Policisté na Liberecku masivně pokutovali mobil v ruce

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Sekunda nepozornosti může zabíjet, přesto stovky lidí denně riskují. Nejnovější policejní zátah na Liberecku odhalil alarmující množství řidičů, kteří místo sledování cesty raději psali na mobilu nebo jeli bez pásů. Podívejte se, kde všude policisté s kamerami číhali.
Hazard za volantem. Policisté na Liberecku masivně pokutovali mobil v ruce

Hazard za volantem. Policisté na Liberecku masivně pokutovali mobil v ruce

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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