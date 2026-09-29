Tajemné jeskyně ožily díky 3D tiskárnám. Skvosty z Kroměříže září v OlomouciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tajemné jeskyně ožily díky 3D tiskárnám. Skvosty z Kroměříže září v Olomouci
Už jen dvě trasy zůstaly ve hře pro důležité dopravní spojení s Polskem. Jedna z variant preferuje...
Více než 1,5 promile alkoholu v dechu měl po závažném incidentu na Přerovsku muž, který na přívěsu za...
Mladík, který loni brutálně zavraždil dva muže a dostal za to 9,5 roku, už je ve vězení. Proti rozsudku se...
Projevy agrese u podnapilého muže odnesl v nočních hodinách městský mobiliář nedaleko šumperského vlakového...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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