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Zapomenutý kořen přežije i tuhý mráz a sklízí se celou zimu. Většina Čechů ho nezná, přitom roste, když vše ostatní na záhonu vzdá

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Černý kořen přezimuje v záhonu, sládne po mrazech a v lednu ho stačí vyzvednout z hlíny. Většina českých zahrádkářů o něm přitom nikdy neslyšela.
Zapomenutý kořen přežije i tuhý mráz a sklízí se celou zimu. Většina Čechů ho nezná, přitom roste, když vše ostatní na záhonu vzdá

Zapomenutý kořen přežije i tuhý mráz a sklízí se celou zimu. Většina Čechů ho nezná, přitom roste, když vše ostatní na záhonu vzdá

Zdroj: Foto: Dezidor / Creative Commons / CC BY-SA 3.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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