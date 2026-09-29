Zapomenutý kořen přežije i tuhý mráz a sklízí se celou zimu. Většina Čechů ho nezná, přitom roste, když vše ostatní na záhonu vzdá

Představte si záhon v polovině ledna. Rajčata dávno zmizela, kedlubny skončily na podzim, poslední dýně leží ve sklepě. A přesto v zemi pod vrstvou mulče čeká čerstvá kořenová zelenina, tmavohnědý, štíhlý kořen s křídově bílou dužninou, který mráz nejenže nezničí, ale ještě mu vylepší chuť. Scorzonera hispanica, v českém zahradnictví prostě černý kořen, patří k nejodolnějším kořenovkám středoevropského záhonu. Zaseje se v dubnu, celé léto tiše buduje podzemní zásobu a od listopadu funguje jako živá spíž přímo v půdě. Žádný sklep, žádný skleník, žádné zavařování. Stačí rýčem podebrat a vytáhnout přesně tolik, kolik zrovna potřebujete do hrnce.
Proč černý kořen přežije i tuhý český mráz
Odolnost téhle plodiny vůči zimě je mimořádná.
Royal Horticultural Society ji řadí mezi „very hardy“ kořenové zeleniny, tedy do kategorie s nejvyšší mrazuvzdorností. Kořen bezpečně přečká v zemi celou zimu a dá se postupně dobývat až do časného jara. Orientační mapa mrazových zón pro Česko pracuje s rozmezím 6b až 8b, a právě v tomto rozpětí scorzonera spolehlivě přezimuje, jak ostatně výslovně potvrzuje i český osivář SEMO u odrůdy Černý kořen Libochovický.
Skutečným nepřítelem zimy pro zahrádkáře ovšem bývá promrzlá zemina při vybírání, nikoli poškození samotného kořene chladem. V podhorských oblastech typu Vysočina nebo Podkrkonoší proto dává smysl řádek před příchodem tuhých mrazů zamulčovat silnější vrstvou slámy nebo listí. Mulč udrží půdu přístupnější rýčem i v lednu. A pokud se blíží opravdu dlouhé období hlubokého mrazu, vyplatí se část úrody preventivně vyzvednout a uložit do vlhkého písku ve sklepě.
Jak mráz promění škroby v cukr a kořen zesládne
Tady se skrývá jeden z nejpřekvapivějších rysů zimní sklizně. Po několika silnějších mrazech chuť černého kořene výrazně zesládne a zjemní. Mechanismus je analogický tomu, co popisuje
Illinois Extension u pastináku: chlad spouští přeměnu zásobních škrobů na jednoduché cukry. Rostlina se tím chrání před poškozením buněk mrazem, a vedlejším efektem je lahodnější, plnější aroma.
Právě proto zkušení pěstitelé doporučují nespěchat se sklizní. Kořen vytažený v říjnu chutná jinak než ten vyzvednutý po vánočních mrazech. Rozdíl je znatelný i bez rafinovaného patra, sladkost se prosadí už při jednoduchém ovaření.
VIDEO Jarní výsev, podzimní klid a zimní sklizeň krok za krokem
Pěstování černého kořene vyžaduje trpělivost, ale překvapivě málo práce. Celý cyklus vypadá takto:
Duben: Přímý výsev do hluboké, kypré, bezekamenné půdy. Semena se ukládají asi centimetr hluboko, řádky od sebe 25–30 cm. Květen–červen: Jednocění na rozestupy zhruba 8–10 cm, pravidelné odplevelení a dostatečná zálivka do doby, než sazeničky zakoření. Červenec–září: Kořen tiše mohutní. Péče se omezuje na občasné zalití v suchých obdobích. Listopad–březen: Sklizeň po částech podle potřeby. Kořeny se opatrně podhrabávají rycími vidlemi, aby zůstaly vcelku; jsou štíhlé, dosahují délky 20–30 cm a při nešetrném zacházení snadno prasknou.
Klíčovou podmínkou úspěchu je struktura půdy. Lehká, hluboká a propustná zemina dává rovné, dlouhé kořeny. Těžká jílovitá nebo kamenitá půda výsledek zhoršuje: kořeny se kroutí, větví a při vyzvedávání se obtížněji zachovávají vcelku.
Černý kořen versus pastiňák, topinambur a salsifis
Český zahrádkář má k dispozici několik kořenovek vhodných pro zimní ponechání v zemi. Jak si mezi nimi stojí scorzonera?
Černý kořen Pastiňák Topinambur Salsifis Výsev/výsadba semena, jaro semena, jaro hlízy, jaro semena, jaro Barva kořene/hlízy tmavohnědá až černá krémově bílá nažloutlá světle krémová Květy žluté žlutozelené žluté fialově růžové Životní cyklus vytrvalá dvouletá vytrvalá dvouletá Sládnutí po mrazu ano ano méně výrazné ano Chování na záhoně disciplinovaná disciplinovaná expanzivní disciplinovaná
Topinambur sdílí se scorzonerou princip zimního vybírání z půdy, ale chová se na záhoně podstatně agresivněji: rozrůstá se, obtížně se odstraňuje a snadno ovládne celý kout zahrady. Pastiňák je černému kořeni nejbližší svou logikou i náročností, ovšem scorzonera zůstává v českém povědomí výrazně méně známá. Salsifis se s ní často zaměňuje, přitom ho na první pohled prozradí světlý kořen a fialové květy.
Kde sehnat semena a co s kořenem v kuchyni
Osivo černého kořene je v Česku dostupné bez potíží. V době naší rešerše nabízelo SEMO odrůdu Libochovický za necelých 30 Kč, OBI tutéž odrůdu za 23 Kč a specializovaný e-shop Culina Botanica balení dvaceti semen za necelých 26 Kč. Exotická pověst téhle zeleniny tedy pramení spíš z neznalosti než z nedostupnosti.
V kuchyni se s černým kořenem pracuje jednoduše, jen je dobré znát jeden trik: po oloupání pouští lepkavý bílý latex, který barví ruce i prkénko. Pohodlnější postup je kořen nejprve krátce povařit nebo napařit, teprve pak oloupat a odložit do vody s trochou citronové šťávy, aby dužnina nehnědla. Pak už se hodí do polévek, pyré, dušených pokrmů i k pečení s máslem a bylinkami. Mladé listy poslouží do jarního salátu a ponechaná rostlina druhým rokem vykvete žlutými květy, jejichž vůně podle některých zdrojů připomíná čokoládu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková