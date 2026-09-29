Atletka Kolbeová zveřejnila odvážnou fotku z pláže s čísly na pozadí. Za dva roky se zlepšila o čtyři a půl sekundy

Na instagramovém snímku je záběr zezadu, slunce, písek a na těle atletky číslo vyskládané z písku: 1:57,80. Žádná nahota, žádný skandál. Kompozice je odvážná volbou perspektivy, ne tím, co odhaluje. A přesto dokáže říct víc než tisíc slov o sezoně, kterou Smilla Kolbeová právě prožívá. Protože to číslo na její kůži není náhodné. Je to nejrychlejší čas, jaký německá běžkyně na 800 metrů zaběhla od roku 1990. A Kolbeová ho dosáhla v semifinále evropského šampionátu v Birminghamu v srpnu 2026, v závodě, kde jí postup do finále unikl o dvě setiny sekundy.
Od opalovacího krému k písku
Plážový motiv není jednorázový nápad. Už v roce 2025, po prvním prolomení hranice dvou minut časem 1:59,02, zveřejnila Kolbeová podobný snímek, tehdy s číslem „1:59″ napsaným opalovacím krémem. Letos motiv zopakovala, jen obsah se změnil. Posun o 1,22 sekundy mezi dvěma plážovými fotkami zní nenápadně. V kontextu osmistovky je to propast.
Jak cituje německý Bild, Kolbeová k fotce napsala, že může být hrdá na to, že patří k nejrychlejším ženám Evropy. Reagovala i bývalá německá sprinterka Alice Schmidtová. Žádný virální náhodný úlet, spíš promyšlený vizuální symbol sezony, která z Kolbeové udělala jinou běžkyni.
Čtyři a půl sekundy, které změní kariéru
Velikost výkonového skoku závisí na tom, odkud počítáte. Přesná čísla:
- 31. května 2024: 2:02,36 na regionálním kole NCAA → na 1:57,80 je to zlepšení o 4,56 sekundy
- Roční maximum 2024: 2:01,63 → na 1:57,80 je to zlepšení o 3,83 sekundy
Mediální formulace o „zhruba čtyřech a půl sekundách“ sedí při srovnání s jarním výkonem z roku 2024. Přesnější je říct, že Kolbeová srazila svůj nejlepší čas sezony 2024 o necelé čtyři sekundy. Tak či tak, na osmistovce je to obrovský skok. Pro srovnání: česká jednička Pavla Štoudková drží osobní rekord 1:59,72 podle World Athletics. Kolbeová je rychlejší o 1,92 sekundy.
V evropských tabulkách sezony 2026 se čas 1:57,80 řadí na 9. místo, ve světových na 21. příčku. Evropská vyšší špička, ale ještě ne absolutní medailový kaliber na velké akci. Směr je nicméně jasný.
Americký inkubátor
Příběh Kolbeové nelze vyprávět bez americké odbočky. V roce 2022 odešla z Hannoveru studovat psychologii na University of Southern Mississippi, později přestoupila na University of North Florida. Sportovní stipendium jí otevřelo dveře k zázemí, o jakém v Německu nemohla snít: velké tréninkové skupiny, kvalitní vybavení a systém vícekolových závodů, který nutí běžce závodit často a pod tlakem.
Trenér Jeff Pigg podle DLV rozvinul její lehkost a závodní jistotu. Výsledky přišly rychle:
- Březen 2025: 5. místo na NCAA Indoor Championships (2:02,44 ve finále)
- Květen 2025: 1:59,02 v Jacksonville, tehdy 3. nejrychlejší čas v historii NCAA Division I a 7. čas světových tabulek v daném okamžiku
- Červen 2025: německý titul v Drážďanech
Kolbeová sama v rozhovoru pro Eintracht Frankfurt, za který v Německu závodí, popisuje americké prostředí střízlivě: systém podpory, velké týmy, pravidelný závodní rytmus. Žádná romantizace, prostě funkční ekosystém pro růst.
Birminghamské semifinále jako důkaz i frustrace
Srpnový evropský šampionát v Birminghamu 2026 přinesl Kolbeové osobní rekord i hořkost v jednom balení. Semifinále žen na 800 metrů bylo mimořádně hluboké. Ve stejném běhu šla do cíle Keely Hodgkinsonová v 1:57,38 a Femke Bolová v 1:57,46. Kolbeová s časem 1:57,80 zůstala těsně za postupovou čárou, chyběly dvě setiny.
Gesa Krauseová, německá překážkářka a olympijská medailistka, v rozhovoru pro Vogue Germany Kolbeovou označila za „opravdový závodní typ“. Podle Krauseové jde Kolbeová na start s chutí a radostí, nenechá se paralyzovat tím, co bylo v tréninku. „Udělá si svoje,“ říká Krauseová, a považuje to za jednu z nejdůležitějších vlastností vrcholového závodníka.
Kolbeová sama odmítá nálepku senzace přes noc. V tom samém rozhovoru připomíná, že mediální pozornost po prolomení dvou minut ji nepřekvapila, protože zná dlouhodobost vlastního vývoje. Žádný blesk z čistého nebe, jen roky práce, které se najednou staly viditelné.
Kam dál
Dlouhodobým cílem je olympiáda v Los Angeles 2028. Krátkodobě Kolbeová po sezoně 2025 mluvila o tom, že chce zůstat zdravá a stabilizovat se pod dvěma minutami. Sezona 2026 ukázala, že stabilizace proběhla, a že další hranice leží někde kolem 1:56.
Podle nás je Kolbeová přesně typ atletky, která v příštích dvou letech může překvapit na světovém šampionátu. Birminghamské semifinále dokázalo, že v extrémně silném poli obstojí. Plážová fotka s číslem na kůži je hezký instagramový moment. Ale ten čas na ní je skutečný.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta