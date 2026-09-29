Z hloubky 2 km tu prýští léčivá voda. Termály v Mošoni lákají Čechy za 420 Kč

Jen kousek za slovenskými hranicemi se ukrývá místo, které dokáže spojit klasické maďarské termály, moderní wellness i léčebné procedury. Flexum Thermal & Spa v Mosonmagyaróváru, mezi Čechy známém jednoduše jako Mošoň, využívá termální vodu vyvěrající z hloubky přibližně 2 000 metrů.
Nejde přitom jen o
termální lázně určené seniorům nebo lidem s pohybovými obtížemi. V areálu jsou léčebné, wellness i plavecké bazény, saunový svět a zázemí pro rodiny s dětmi. Díky poloze nedaleko Bratislavy jde navíc o místo, kam se dá zavítat během prodlouženého víkendu, nebo se tu zastavit při toulkách Maďarskem.
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Za příběhem dnešních lázní stojí vrt, který vznikal mezi listopadem 1965 a únorem 1966. Geologové se dostali do hloubky kolem 2 000 metrů a voda tehdy vyrazila až do výšky přibližně 12 metrů. Její teplota u vývěru dosahovala
74 °C. Kdo nechce pouze odpočívat v termální vodě, může využít také plavecké bazény, které rozšiřují možnosti celodenní návštěvy lázní. Foto: Elek Molnár / Google Maps
Brzy následovaly
pokusy s léčebným využitím. Od února do července 1967 fungovalo experimentální oddělení, kde byla termální voda testována především u pacientů s nemocemi kostí, kloubů a pohybového aparátu. V témže roce byla voda oficiálně uznána jako léčivá.
Samotné koupaliště začalo do areálu vpouštět první návštěvníky v dubnu 1969 a slavnostní otevření následovalo 8. května. Z původně poměrně jednoduchého areálu se během desetiletí vyvinulo
dnešní Flexum Thermal & Spa.
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Právě voda je důvodem, proč má Mošoň mezi maďarskými termály své pevné místo. Jde o alkalickou hydrogenuhličitanovou a
chloridovou termální vodu s vysokým obsahem rozpuštěných minerálních látek. Obsahuje také jodidy a fluoridy.
Podle oficiálního rozboru obsahuje litr vody 1 620 mg sodíku, 1 080 mg chloridů a 2 640 mg hydrogenuhličitanů. Jodidů je v ní 1,41 mg na litr a fluoridů 4 mg na litr.
Na reklamní tvrzení, že jde o jednu z pěti nejúčinnějších léčivých vod Evropy, lze narazit přímo v materiálech lázní i města. Přesnější je ale říci, že místní voda má v Maďarsku
status uznané léčivé vody. Teplá voda může ulevit kloubům, není ale všelékem
Lázně uvádějí využití vody zejména u degenerativních onemocnění kostí a kloubů,
chronických pohybových obtíží a při následné péči po některých úrazech. Léčebná voda se zde využívá také v rámci komplexnější rehabilitace. Vnitřní část lázní umožňuje relaxaci i za nepříznivého počasí. Místní termální voda pochází z hloubky přibližně 2 000 metrů. Foto: D / Google Maps
Fyzioterapeutka Carol Huegel
vysvětluje účinky termální vody jednoduše:
„Voda je úžasná. Snižuje působení gravitace na kloub, poskytuje oporu bolavým končetinám a může zlepšit krevní oběh.“
Pokud má někdo vážnější srdeční, cévní nebo jiné chronické onemocnění, je rozumné vhodnost horkých koupelí
konzultovat s lékařem. Totéž platí pro dlouhodobější léčebné kúry. U termální vody totiž neplatí, že čím déle v ní člověk vydrží, tím lépe. Každý z bazénů má trochu jiný účel
Areál nabízí hned několik typů bazénů, takže zde nemusíte celý den sedět pouze v horké vodě. Setkáte se tu například se
Zlatým léčebným bazénem o teplotě 36 až 38 °C a se Stříbrným bazénem s vodou o teplotě přibližně 34 až 36 °C.
Kdo si chce skutečně zaplavat, má k dispozici
krytý bazén dlouhý 33 metrů s teplotou vody přibližně 27 až 29 °C. Součástí areálu je také venkovní plavecký bazén o délce 25 metrů a několik wellness bazénů.
Za největší výhodu podobně koncipovaného areálu považuji právě
možnost střídat vodu o různé teplotě. Kdybych sem vyrážela na celý den, rozhodně bych nechtěla strávit šest hodin pouze v bazénu o teplotě 38 °C. V létě se areál mění v ráj pro rodiny s dětmi
Mošoň už dávno není pouze klasickým léčebným areálem. Pro menší děti je zde
bazén pro batolata, dětský bazén a Spray Park. Venkovní bazény určené malým návštěvníkům jsou podle aktuálních informací lázní provozovány především během teplejší sezony. Venkovní bazény patří k nejvyhledávanějším částem areálu, zejména během teplejších měsíců, kdy mohou návštěvníci trávit většinu dne pod širým nebem. Foto: Kamila Voříšková / Google Maps
Novější součástí nabídky je
Water Play Park s vodními atrakcemi. Vodní park je otevřen od 10 do 18 hodin.
V létě tak může být nabídka pro děti výrazně širší než v listopadu nebo únoru, zatímco pro návštěvníky mířící hlavně za léčivou vodou není roční období až tak zásadní.
Saunový svět nabízí i parní kabinu a solnou místnost
Kdo chce termální bazény doplnit saunováním, může využít
samostatný saunový svět. Nachází se zde několik saun, parní kabina, solná místnost a ochlazovací bazének s vodou kolem 13 až 15 °C. Největší sauna určená také pro ceremoniály pojme zhruba 40 lidí.
Ve všední dny je saunová část podle aktuálního rozpisu otevřena od 12 do 19 hodin, o víkendech a svátcích od 10 do 19 hodin.
Děti mladší 16 let do saunového světa nesmějí. Vstup do sauny se kupuje navíc ke vstupence do lázní. Za odpočinkem i cílenou rehabilitací
Součástí komplexu je také
Flexum Medical Center. Nabídka zahrnuje léčebné masáže, podvodní masáž proudem vody, bahenní zábaly, uhličité koupele a takzvaný váhový neboli trakční bazén. K dispozici jsou rovněž komplexní léčebné kúry. Flexum Thermal & Spa v Mošoni má více než padesátiletou lázeňskou tradici a dnes spojuje léčebnou péči s moderním wellness zázemím. Foto: Janka H / Google Maps
Tady je důležité rozlišovat mezi obyčejnou návštěvou termálů a skutečnou lázeňskou léčbou. Jeden odpočinkový den může být příjemný pro svaly a klouby,
systematická terapie je ale něco jiného a měla by vycházet ze zdravotního stavu konkrétního člověka. Kolik stojí vstup do Mošoně v roce 2026
Oficiální ceník pro letošní rok rozlišuje
běžné a zvýšené období. Dospělý zaplatí mimo zvýšené období 6 300 maďarských forintů (420 Kč), během zvýšeného období 7 000 maďarských forintů (460 Kč). V ceně vstupu pro dospělého návštěvníka je skříňka.
Vstup pro dítě od 3 do 14 let vyjde zhruba na 160 Kč. Pro rodinu čítající dva dospělé a dvě děti činí cena 1 050 Kč mimo zvýšené období a 1 150 Kč ve zvýšeném období.
Samostatný vstup do saunového světa stojí 260 Kč a je nutné mít zároveň platný vstup do lázní.
Mezi zvýšená období aktuálně patří všechny soboty a neděle, hlavní školní prázdniny a
vybrané svátky. Ceník se může měnit, takže před cestou se vyplatí ověřit částky přímo na stránkách provozovatele. Otevřeno je sedm dní v týdnu
Flexum Thermal & Spa má
otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. Bazény lze využívat do 19:30. Parkoviště se nachází u vjezdu do areálu. Parkování na hodinu stojí 350 maďarských forintů, což je zhruba 25 Kč. Platit můžete hotově i kartou. Areál termálních lázní v Mosonmagyaróváru nabízí kromě bazénů také klidové zóny, kde si mohou návštěvníci mezi koupáním odpočinout. Foto: Janka H / Google Maps
Areál počítá také
s návštěvníky se sníženou pohyblivostí. Na mapě lázní je uvedena bezbariérová šatna, sprcha, toaleta a výtah. V ceníku existuje rovněž speciální vstupné pro osoby na vozíku, které zahrnuje jednoho doprovázejícího návštěvníka a zajištěné parkovací místo. Výhodou Mošoně je její poloha
Mošoň leží na severozápadě Maďarska
mezi rakouskou a slovenskou hranicí. Samotné lázně uvádějí vzdálenost přibližně 30 kilometrů od Bratislavy, 80 kilometrů od Vídně a 160 kilometrů od Budapešti.
To z Mošoně dělá zajímavou alternativu k lázním ležícím hluboko ve vnitrozemí Maďarska.
Pro návštěvníky z Česka může být výhodné spojit cestu například s Bratislavou, okolím Neziderského jezera nebo regionem Szigetköz.
Samotná Mošoň přitom není jen kulisou kolem koupaliště.
Historickým centrem protéká řeka Lajta, městem vede cyklotrasa EuroVelo 6 a v okolí se rozkládá říční krajina Szigetköz. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, flexumthermal.hu, mosonmagyarovar.hu, arthritis.org