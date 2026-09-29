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Z hloubky 2 km tu prýští léčivá voda. Termály v Mošoni lákají Čechy za 420 Kč

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Jen kousek za slovenskými hranicemi se ukrývá místo, které dokáže spojit klasické maďarské termály, moderní wellness i léčebné procedury. Flexum Thermal & Spa v Mosonmagyaróváru, mezi Čechy známém jednoduše jako Mošoň, využívá termální vodu vyvěrající z hloubky přibližně 2 000 metrů.
Termální lázně v Mošoni lákají Čechy po celý rok. Z hloubky 2 kilometrů tu vyvěrá voda o teplotě 74 °C

Termální lázně v Mošoni lákají Čechy po celý rok. Z hloubky 2 kilometrů tu vyvěrá voda o teplotě 74 °C

Zdroj:
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