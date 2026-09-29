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Milenka Havla otěhotněla, Olga navrhla život ve třech. Václav ale přišel s jiným řešením a napsal jí dopis, který vše ukončil

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Psychoterapeutka Jitka Vodňanská čekala v roce 1984 dítě s Václavem Havlem. Místo života ve třech přišel dopis, v němž Havel prosadil interrupci.
Václav Havel

Václav Havel

Zdroj: Se svolením České televize
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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