Milenka Havla otěhotněla, Olga navrhla život ve třech. Václav ale přišel s jiným řešením a napsal jí dopis, který vše ukončil

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Milenka Havla otěhotněla, Olga navrhla život ve třech. Václav ale přišel s jiným řešením a napsal jí dopis, který vše ukončilPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Psychoterapeutka Jitka Vodňanská čekala v roce 1984 dítě s Václavem Havlem. Místo života ve třech přišel dopis, v němž Havel prosadil interrupci.
Václav Havel
Zdroj: Se svolením České televize
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Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
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