Valtteri Bottas: Měli bychom zjistit, co přesně se stalo

Bottas havaroval v patnácté zatáčce právě ve chvíli, kdy na trati vrcholil souboj George Russella a Maxe Verstappena o vedoucí pozici, následovalo vyvěšení žluté vlajky a jedno z nejtěsnějších vítězství za poslední dobu. Po závodě Čekalo Bottase vyšetřování, neboť dle traťových maršálů až příliš dlouho setrval u svého vozu, aby si prohlédl zadní brzdy. Vzhledem k tomu, že se jedná o jezdce, u něhož jsou prohřešky vzácné, vedení závodu se spokojilo s omluvou a příslibem, že při další obdobné příležitosti se Bottas neprodleně odklidí do bezpečného prostoru.
„Vozidlo i systém se chovaly neobvykle,“ uvedl Fin při rozhovoru pro PlanetF1.com. „V nájezdu do první zatáčky se mi zablokovala kola a projel jsem ji poměrně zeširoka – a právě tato chyba spolu s neplánovaně ujetou vzdáleností navíc mohla způsobit to, že se systém nezachoval tak, jak jsem očekával. Před patnáctou zatáčkou zafungoval super clipping (stav, kdy jezdec drží plný plyn, ale vůz i tak zpomaluje, neboť je část výkonu odebírána na doplnění baterie, pozn. red.), a když jsem začal brzdit, fungovaly jen přední brzdy, nikoli zadní. Bylo to jako kdyby mi doplňování baterie vyřadilo brzdy – opravdu, divný pocit.“
Při dotazu na to, jaký byl závod, se Bottas neubránil smíchu. „Závod byl hodně dlouhý. Neměl jsem dostatečnou rychlost, tak jsem mohl bojovat jen s Fernandem, čímž jsem ztratil nějaký čas. Každopádně, tým má po tomto víkendu hodně věcí, na které se zaměřit.“ Na dotaz, zda potíže s brzdami zapříčinily nemalou ztrátu na týmového kolegu Sergia Péreze, Bottas naznačil, že se bude pravděpodobně jednat o další problém s vozem, a i když Cadillacu tato trať s pomalými zatáčkami svědčila lépe, než ostatní závody, vyvstaly zas jiné chyby, které je nutné řešit. Následující závod v Malajsii finský jezdec zdaleka nevidí tak optimisticky. „Je to sice pěkná trať, ale s našimi problémy s přehříváním pneumatik a s chováním vozu v rychlých zatáčkách, bude pro celý tým patrně dost komplikovaná.“