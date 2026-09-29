Z bývalého škvárového hřiště v Lípě bude odpočinkový areál

„Areál jsme získali od Libereckého kraje a již od začátku jsme zde chtěli vybudovat místo pro setkávání, bezpečný prostor, kde by mohli naši občané i turisté trávit volný čas. Nechali jsme si proto zpracovat studii podoby celého areálu a jelikož je to areál rozsáhlý a naše záměry velké, připravujeme nyní projektovou dokumentaci na vybudování první části areálu, a to kavárny a dětského hřiště,“ uvedla starostka města Česká Lípa Jitka Volfová (ANO).
Podle ní je podobný areál něco, co ve městě chybí. „Je to něco, co tu stále chybí. Členitý prostor, který nabídne pro každého něco a všichni si zde přijdou na své, rodiče s dětmi, mládež, sportovci i lidé, kteří si jen chtějí dát dobrou kávu v příjemném prostředí,“ dodala.
Radnice si nechala zpracovat architektonickou studii. Areál je rozdělen do několika částí. Inspirací pro areál byla architektům z Ateliéru Unipark okolní příroda, ale také historie našeho města. Důraz bude při budování parku kladen na kvalitní materiály, mobiliář, zeleň, příjemnou atmosféru a bezpečnost. „Areál je již nyní oplocený, a tak to zůstane i do budoucna. Počítáme s tím, že se bude areál na noc zavírat, bude hlídaný a zároveň zde plánujeme celoroční provoz,“ doplnila Volfová.
V areálu bude občerstvení s dětským hřištěm pro menší děti, teenage zóna s pumptrackem, skatovými překážkami, lavičkami, workoutem, altánem, dále speciální herní krajina s dominantními herními prvky „vodním hradem“ a kartounkovou věží, odpočinková zóna, vodní hřiště, amfiteátr pro pořádání menších akcí a zachovaný zůstane také běžecký ovál, který si ještě mnozí z místních občanů pamatují.
Areál by měl vznikat postupně. Nejprve vznikne část, ve které se nachází občerstvení s venkovním posezením, dětské hřiště a zázemí pro správu a údržbu areálu. Součástí objektu bude také multifunkční sál pro pořádání nejrůznějších workshopů či soukromých akcí, pobytová terasa i coworkový prostor. „V blízkosti občerstvení se počítá s grilpointem. Vedle bude hřiště pro menší děti s trampolínou, houpačkami, kolotočem, balančními atrakcemi, lezeckou stěnou. Dominantním prvkem bude skluzavka ve tvaru ptáka, která je inspirovaná jedním z kartounkových vzorů. Součástí této části areálu bude i kruhové podium, které v teplých měsících může sloužit pro pořádání veřejných cvičení, v zimě by zde mohlo být kluziště,“ doplnila mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová.