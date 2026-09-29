V Terčině údolí u Nových Hradů stojí umělý vodopád z 19. století. Přežívají tu i vzácné cypřiše

Kdo sem zavítá, projde za dvě hodiny romantickou scenérií plnou starých stromů, zřícenin a vodních efektů, aniž by zaplatil korunu za vstup. Celý areál funguje celoročně a volně. Právě tahle kombinace, promyšlená šlechtická režie ukrytá v divokém přírodním rámci, z něj dělá místo, které stojí za cestu z kteréhokoli koutu republiky.
Jak hraběnka Terezie zrežírovala „divokou“ přírodu
Příběh parku se váže k rodině Buquoyů, konkrétně k Terezii Buquoyové a jejímu manželu Janu Nepomuku Buquoyovi. Původní název zněl Krásné údolí (Valloncherie) a záměr odpovídal dobové módě inspirované myšlenkami Jeana-Jacquesa Rousseaua o pobytu ve volné, nespoutané přírodě. Jenže „nespoutanost“ tu byla pečlivě inscenovaná. Údolí podél Stropnice dostalo louky s průhledy, drobné romantické stavby, vysazené cizokrajné dřeviny a jako dramatický vrchol celé kompozice vodopád, který měl návštěvníka přesvědčit, že krajina sama od sebe nabízí divadlo.
Park se postupně proměňoval ze sentimentálního na anglicky krajinářský celek s dvanácti zastaveními, z nichž každé mělo vyvolat jiný dojem: úžas, melancholii, klid. Dnes je Terčino údolí chráněno dvojím režimem, jako
národní přírodní památka i jako kulturní památka České republiky. Předmětem ochrany je přímo „parkově upravená krajina z 18. století“, což z běžného lesoparku dělá historicky komponované území s výjimečným statusem.
VIDEO Vodopád, který pohání 720 metrů dlouhý náhon ze Stropnice
Největším magnetem celé trasy zůstává umělý vodopád. Slovo „umělý“ ovšem klame; kdo stojí pod skalní stěnou, po níž se řítí voda, hledá přirozený geologický útvar. Technické zákulisí odhaluje teprve pohled na mapu. Voda je k vodopádu přiváděna ze Stropnice přes splav a regulační stavidlo. Náhon měří 720 metrů, z toho posledních 128 metrů vede kamenným žlabem. Na konci žlabu proud padá po skále zpět do říčního koryta.
Podle
oficiálního textu NPÚ činí výška pádu 13 metrů. Pro srovnání: Pančavský vodopád v Krkonoších, nejvyšší v Česku, překonává 148 metrů v hlavním rameni a představuje vysokohorskou kaskádu v ledovcovém karu. Terčinský vodopád je proti němu komorní parkový prvek, jehož síla spočívá v kontextu. Stojíte pod ním obklopeni mohutnými kmeny, nad hlavou se klene listnatý baldachýn a zvuk dopadající vody pohlcuje okolní ticho. Žádný jiný český vodopád nenabízí takhle inscenovaný zážitek. Cypřišky Lawsonovy a pětistaleté duby: co roste v romantickém parku
Turistické průvodce často zmiňují „vzácné cypřiše“. Přesnější označení zní cypřišek Lawsonův (
Chamaecyparis lawsoniana), introdukovaná dřevina původem ze západního pobřeží Severní Ameriky, která se do středoevropských parků dostala v 19. století. U zříceniny Modrého domu přežívají exempláře přesahující patnáct metrů. Že se jim v jihočeském klimatu daří, vysvětluje mikrostanoviště: vlhký říční zářez podél Stropnice zajišťuje dostatečnou půdní i vzdušnou vlhkost, kterou tento druh vyžaduje.
Vedle cypřišků tu rostou:
mohutné duby, z nichž nejstarší dosahuje podle regionálních zdrojů stáří kolem pěti set let, buky a javory tvořící souvislý korunový zákrov, další parkové introdukce vysazené Buquoyi jako součást romantické scenérie.
Právě souhra vzrostlých stromů, vodního prvku a historických staveb vytváří atmosféru, kterou žádný jednotlivý objekt sám o sobě nenabídne.
Ruina Modrého domu, Lázničky a brodění potokem
Vodopád je sice nejfotografovanějším bodem trasy, ale celý okruh nabízí další zastavení, která drží pozornost. Modrý dům, někdejší letní sídlo Terezie Paarové, zničila povodeň v roce 1936 a požár. Dnes z něj zůstaly dvě obvodové stěny porostlé mechem, romantická ruina jako vystřižená z anglického krajinářského ideálu. Nedaleko stojí Lázničky, drobná stavba připomínající éru, kdy údolí sloužilo i k rekreaci.
V korytě potoka se dochovaly pozůstatky kneippovacích stanovišť. Kdo si sundá boty, může projít po oblázcích a využít přirozenou reflexní masáž plosek nohou; přesné místo ovšem otevřené zdroje blíže nespecifikují.
Praktický průvodce: jak se dostat do Terčina údolí a co čekat
Nejpraktičtější nástup vede od vstupní brány při silnici Nové Hrady–Horní Stropnice nebo od záchytného parkoviště v Údolí naproti bývalému pivovaru. Z Českých Budějovic, vzdálených zhruba 34 kilometrů, dorazíte autem za 35 až 45 minut po silnici II/156. Z Prahy počítejte přibližně dvě a půl hodiny. Veřejnou dopravou se dostanete vlakem po trati 199 nebo autobusem do Nových Hradů.
Co potřebujete vědět před výletem:
Vstupné: zdarma, celoročně Délka okruhu: podle zvolené varianty přibližně 5 až 7 kilometrů Doporučená doba návštěvy: kolem 2 hodin Náročnost: lehká až střední; rodinná herní trasa (5,4 km) zvládnutelná i s kočárkem po krátké objížďce; pro vozíčkáře areál vhodný bohužel zatím není Naučná stezka: 12 zastavení, trasu lze zkracovat Co navštívit v okolí: tvrz Cuknštejn přímo na konci údolí, státní hrad Nové Hrady, tvrz Žumberk, Žofínský prales
Mezi dalšími českými krajinářskými parky s dochovanými romantickými stavbami vyniká Krásný Dvůr v severozápadních Čechách, který NPÚ řadí k nejstarším a nejpůsobivějším svého druhu. Typologicky příbuzné celky najdete i ve Veltrusích, Vlašimi nebo v Lednici. Terčino údolí se od nich odlišuje tím, že technický vodní prvek (náhon, stavidlo, kamenný žlab a pád vody) tvoří organickou součást přírodní scenérie, kterou návštěvník vnímá jako autentickou divočinu.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková