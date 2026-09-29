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Jedna oblíbená silvestrovská zábava má od léta mnohem přísnější pravidla. Za chybu hrozí až 500 tisíc

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Dennívýzva
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Lidé, kteří před koncem roku sáhnou po silnější zábavní pyrotechnice, si letos musí pečlivě zkontrolovat údaj na obalu. Od 1. července 2026 totiž platí zásadně přísnější režim pro kategorii F3. Bez odborné způsobilosti si ji běžný spotřebitel nesmí nově pořizovat ani odpalovat. Za porušení zákona může fyzická osoba dostat pokutu až 500 000 korun.
Jedna oblíbená silvestrovská zábava má od léta mnohem přísnější pravidla.

Jedna oblíbená silvestrovská zábava má od léta mnohem přísnější pravidla.

Zdroj: generováno chatgpt
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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