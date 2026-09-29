Jedna oblíbená silvestrovská zábava má od léta mnohem přísnější pravidla. Za chybu hrozí až 500 tisíc

Nové pravidlo přinesla novela zákona o pyrotechnice č. 344/2025 Sb. Kategorie F3 zahrnuje zábavní pyrotechniku představující středně velké nebezpečí, která je určena pro venkovní použití na otevřených prostranstvích. Ministerstvo průmyslu a obchodu mezi příklady řadí velké kompaktní baterie, složené ohňostroje, velké petardy, římské svíce větších kalibrů nebo velké fontány. Rozhodující je ale vždy kategorie uvedená přímo na výrobku nebo jeho obalu, nikoli pouze jeho vzhled.
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F1 a F2 se nové podmínky netýkají
Zpřísnění neznamená, že by běžní lidé přišli o možnost koupit veškerou zábavní pyrotechniku. Kategorie F1 zůstává dostupná od 15 let a kategorie F2 od 18 let. Právě u F3 ale od letošního července nestačí dosažení určitého věku. Zákon vyžaduje odbornou způsobilost pro její pořízení pro vlastní potřebu, odpalování i použití při ohňostroji. Oprávnění uděluje Český báňský úřad a jeho získání je spojeno mimo jiné s odborným školením a zkouškou. Pro F3 má odborné školení rozsah 16 výukových hodin.
Důležitá je i situace lidí, kteří si pyrotechniku F3 pořídili ještě před 1. červencem 2026. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve zvláštním stanovisku uvedlo, že samotné přechovávání takových výrobků odbornou způsobilost nevyžaduje a podle zákona o pyrotechnice není samo o sobě přestupkem. Bez příslušného oprávnění je ale člověk nesmí odpálit. Fyzická osoba, která s výrobkem F3 zachází v rozporu s § 24 odst. 4 zákona, se dopouští přestupku, za který může dostat pokutu až 500 000 korun.
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Omezení platí i pro slabší pyrotechniku
Před letošními oslavami je zároveň potřeba počítat s dalšími pravidly, která začala platit už 1. prosince 2025. S výjimkou nejméně nebezpečné kategorie F1 se pyrotechnika nesmí používat do vzdálenosti 250 metrů od vybraných citlivých míst, například nemocnic, domovů pro seniory, zoologických zahrad, útulků nebo některých objektů určených k chovu zvířat. Obce navíc mohou používání pyrotechniky na svém území dále omezovat vlastní vyhláškou. Mimo kamenné prodejny, například na tržištích a ve stáncích, je nově možné prodávat pouze kategorii F1.
mpo.gov.cz