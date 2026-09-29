Sestava Realu pod tlakem. Mourinho nemůže počítat s Mbappém a dalšími pěti oporami najednou

Když José Mourinho v pondělí 28. září vyšel na tréninkové hřiště, mohl si spočítat dostupné hráče na prstech obou rukou. Čtrnáct reprezentantů bylo rozeseto po světě, pět jmen figurovalo na oficiální klubové zprávě o rekonvalescenci a šestý, Éder Militão, teprve opatrně vstupoval do tréninku po dubnovém zranění. Výsledek: šest mužů prvního týmu, nula útočníků a před branami říjen nabitý zápasy, které mohou definovat celou sezonu.
Šest jmen, šest diagnóz
Kumulace absencí v Realu Madrid není jen o počtu. Je o tom, kde v sestavě chybějí.
- Kylian Mbappé – hyperextenze zadního pouzdra levého kolena, diagnostikovaná 26. září po 59 minutách za Francii proti Turecku. El País odhaduje 10 až 12 dnů mimo, návrat na Villarreal je pravděpodobný.
- Ibrahima Konaté – poranění kolaterálního vazu pravé nohy z reprezentačního srazu, potvrzené 24. září. Podle AS asi dva týdny, na Villarreal je na hraně.
- Federico Valverde – výron 3. stupně levého kotníku z madridského derby. Návrat na první zápas po pauze je velmi nepravděpodobný.
- Ferland Mendy – po květnové operaci přímého stehenního svalu pravé nohy. Bez oficiálního termínu návratu.
- Rodrygo – březnová operace přetrženého předního zkříženého vazu a zevního menisku pravého kolena. Dlouhodobě mimo, návrat v nedohlednu.
- Éder Militão – zranění bicepsu femoris levé nohy z dubna. Už se zapojuje do části skupinového tréninku, ale plný zápasový režim je stále otázkou. Sekundární zdroje ho proto stále počítají mezi absence, i když formálně už není „ležící“ případ.
Stoper, motor středu pole, hlavní zakončovatel. Tři nejcitlivější zóny sestavy, všechny naráz oslabené.
Říjen, který nečeká
Samotný zápas s Villarrealem 10. října by Real zvládl i v provizorním složení. Problém je to, co následuje: Roma v Lize mistrů, Sevilla v lize, Lipsko znovu v Evropě a pak Barcelona. Čtyři zápasy za dvanáct dnů, každý s jinou intenzitou, každý proti soupeři, který vycítí slabost.
Pokud se Mbappé a Konaté stihnou vrátit, tlak se rozloží. Bez nich, a bez Valverdeho, jehož kotník třetího stupně si vyžádá delší pauzu, by Mourinho musel improvizovat s útočnou dvojicí Vinícius Jr. a Endrick, případně s Brahimem Díazem či Yanem Diomandem. Espí z Castilly je nouzová varianta devítky, ne řešení pro Barcelonu.
Smůla, systém, nebo obojí?
Mourinho na tiskové konferenci 14. září mluvil o „globálním, normálním, profesionálním plánu“ prevence. Zároveň přiznal, že traumatická a kolenní zranění jsou z velké části neřiditelná smůla. O dva týdny dřív, koncem srpna, upozornil na něco konkrétnějšího: po reprezentačních pauzách hráči ztrácejí tréninkovou rovnováhu a zranění přicházejí do týdne či dvou po návratu.
Čísla mu dávají za pravdu, minimálně v tom, že problém není nový. Goal napočítal devět zranění už v této fázi sezony, tedy stejně jako ve stejném období minulého ročníku. A ten skončil s bilancí, kterou AS vyčíslilo na 54 až 55 zdravotních problémů a téměř 1 839 kumulovaných dní absencí. Marca pracovala dokonce s číslem 60 za celý ročník. Metodiky se liší, závěr ne: Real Madrid má se zraněními strukturální potíž, která přesahuje jednoho trenéra i jednu sezonu.
Co říjen ukáže
Devět zranění do konce září sezonu neláme. Ale říjen ano, může. Pět zápasů proti pěti kvalitním soupeřům s kádrem, který drží pohromadě jen díky reprezentační pauze. Stačí, aby se z mezinárodních srazů vrátil jediný další hráč s problémem, a Mourinhova lavička se promění v seznam přání.
Právě teď jde o jednorázovou kumulaci smůly, traumat a starých dluhů z minulé sezony. Pokud se ale po pauze scénář zopakuje, Real bude muset přestat mluvit o prevenci a začít měnit způsob, jakým s hráči pracuje. Odpověď přijde do tří týdnů.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner