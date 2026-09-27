Víkend F2 v Ázerbájdžánu: Tři závody plné dramat, boj o titul se vyostřil

Druhý závod F2 VC Ázerbájdžánu report
Martinius Stenshorne si udržel první místo před Alexandrem Dunneem, zatímco Rafael Câmara zůstal na třetím místě. O chvíli později však na trať vyjel safety car, protože John Bennett byl v zatáčce č. 1 sražen do smyku a zastaven Rafaelem Villagómezem.
Závod byl obnoven ve 3. kole a Stenshorne předvedl skvělý restart. Jeho týmový kolega však měl potíže a Câmara se v úvodní zatáčce pokusil předjet z vnější strany. Dunne ho však odrazil, přičemž situaci sledoval i Noel León.
Z hlediska boje o titul bylo významné, že Nikola Tsolov v zatáčce č. 3 předjel Ritomo Miyatou a vrátil se tak na svou výchozí pozici na 11. místě. Dunne poté zajel nejrychlejší čas závodu a v 5. kole ztrácel na Stenshorna pouhou půl sekundy, přičemž měl k dispozici DRS.
Tým povolal Dunnea do boxů na začátku 7. kola, těsně předtím, než byl vyhlášen virtuální safety car, protože Ritomo Miyata zastavil na trati. Kush Maini, Dino Beganovic, Sebastián Montoya a Roman Bilinski také zajeli do boxů na povinnou zastávku ještě před VSC.
Po odstranění vozu týmu Hitech se závodní podmínky vrátily k normálu a Stenshorne měl náskok 1,2 s před Câmarou. Tasanapol Inthraphuvsak poté zastavil na trati v 16. zatáčce, což přimělo Stenshorna, Leóna a Boyu k zastávce v boxech. Hned poté, co vyjeli z boxů, byl nasazen virtuální safety car, díky čemuž se Dunneovi podařilo předjet svého týmového kolegu a ujmout se vedení v závodě.
V 11. kole se závod vrátil k zelené vlajce a Câmara, Tsolov a van Hoepen zajeli na povinnou zastávku, při které se jim podařilo získat cenný časový náskok před soupeři. Câmara se ujal vedení před Dunneem, van Hoepen byl pátý před Tsolovem.
Dunne však měl rozjeté pneumatiky a s pomocí DRS předjel Câmaru při vjezdu do 1. zatáčky. Za nimi se Tsolov na hlavní rovince dostal před van Hoepena a obsadil páté místo. Câmaraovy pneumatiky již dosáhly provozní teploty a byl těsně za Dunneem, ačkoli tým mu přes vysílačku sdělil, že mu nevadí, když zůstane vzadu.
Jeho den se pak ještě více zkomplikoval, když mu byla udělena pětisekundová časová penalizace za překročení čáry u vjezdu do boxů. Zásadní byl fakt, že Tsolov, nyní na 4. místě, zajel nejrychlejší kolo a snížil tak odstup od první trojky. Dunne se však snažil si vybudovat náskok a na konci 16. kola měl před Câmarou náskok 1,2 s.
Dále vzadu se Beganovic pokusil předjet Mainiho o 7. místo. Montoya se v 17. kole pokoušel předjet jezdce týmu ART Grand Prix, ale při těchto pokusech ztratil pozici ve prospěch svého týmového kolegy Boyi.
Španělský pilot se v následujícím kole posunul na osmé místo díky manévru v první zatáčce na Mainiho. V reakci na Dunneho se Câmara a Tsolov přizpůsobili jeho tempu a Bulhar se přiblížil na vzdálenost umožňující použití DRS ke Stenshornovi na 3. místě.
Pilot týmu Campos byl v 20. kole méně než půl sekundy za ním, ale Stenshorne v první zatáčce brzdil později, aby si pozici udržel. Tsolov se však s pomocí DRS na hlavní rovince propracoval na třetí místo. Câmara zareagoval a v 24. kole se opět přiblížil na 0,9 s, ale Tsolov byl o více než šest desetin sekundy rychlejší než jeho soupeři o titul před ním.
Tým přes vysílačku vyzval Câmaru, aby se pokusil předjet Dunnea a ubránit se tak Tsolovovi, ale pilot týmu Campos Racing byl o tomto plánu informován a začal tlačit na pilu, aby se dostal do dosahu DRS. Bulhar informoval svůj tým, že narazil do zdi, ale že vůz byl v pořádku, což se potvrdilo, když se v 27. kole dostal do dosahu DRS Câmaru.
V posledním kole se první trojice vešla do dvou sekund a Dunne si udržel vedení a jako první projel cílovou čárou, ale po uplatnění trestu klesl na třetí místo.
Câmara si připsal své třetí vítězství v sezóně před Tsolovem, což znamená, že před dalším závodem je mezi prvními dvěma sedmibodový rozdíl.
Pořadí šampionátu
V šampionátu vede Rafael Câmara s 207 body před Nikolou Tsolovem, který má 200 bodů. Alexander Dunne je třetí s 189 body, Gabriele Minì čtvrtý s 163 body a Dino Beganovic uzavírá první pětku se 139 body.
Campos Racing nadále vede v hodnocení týmů s 333 body, na druhém místě je Invicta Racing s 297 body. Rodin Motorsport je na třetím místě s odstupem pouhého jednoho bodu, čtvrtý je MP Motorsport s 200 body a první pětku uzavírá DAMS Lucas Oil se 173 body.