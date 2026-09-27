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Víkend F2 v Ázerbájdžánu: Tři závody plné dramat, boj o titul se vyostřil

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Víkend F2 v Ázerbájdžánu nabídl hned tři závody a pořádnou porci dramatických momentů. Dino Beganovic triumfoval ve sprintu, Alexander Dunne ovládl první závod a ve druhém závodě se radoval Rafael Câmara, který se díky vítězství posunul do čela šampionátu před Nikolou Tsolovem. Před závěrem sezóny tak dělí první dva piloty pouhých sedm bodů.
Víkend F2 v Ázerbájdžánu: Tři závody, tři vítězové a Câmara v čele šampionátu.

Víkend F2 v Ázerbájdžánu: Tři závody, tři vítězové a Câmara v čele šampionátu.

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