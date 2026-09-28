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Norris se omluvil Colapintovi: Zákaz startu byl přestřel

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Dennívýzva
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Emoce po incidentu v Baku opadly. Lando Norris uznal, že jeho výzva k zákazu startu pro Franca Colapinta přestřelila všechny meze. Hvězda McLarenu argentinskému nováčkovi poslala osobní omluvu a kaje se i na sociálních sítích.
Vítězná série je pryč. Norris odhalil, proč McLaren v Monze propadl.

Vítězná série je pryč. Norris odhalil, proč McLaren v Monze propadl.

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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