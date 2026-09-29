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Na Kokořínsku je do skály vytesaná sfinga. Původně to byl František Josef I., po roce 1918 mu přetvořili tvář

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Uprostřed kokořínských borů se na kolemjdoucí dívá malá modrozelená tvář, do které se zapsaly dvě zcela odlišné epochy české historie.
Na Kokořínsku je do skály vytesaná sfinga. Původně to byl František Josef I., po roce 1918 mu přetvořili tvář

Na Kokořínsku je do skály vytesaná sfinga. Původně to byl František Josef I., po roce 1918 mu přetvořili tvář

Zdroj: Foto: Barocco / Creative Commons / CC 0.0.
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