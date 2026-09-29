Messi ukázal, proč ho i ve 39 letech nemůžete odepsat. Jeho přímý kop v MLS obletěl svět za pár minut

Míč ležel na pravé straně, daleko od osy brány. Pozice, ze které se normálně centruje, ne střílí. Messi se rozběhl, levačkou obloukem přes zeď našel vzdálenější horní roh a 21 188 diváků na vyprodaném ScottsMiracle-Gro Field v Columbusu (rekordní návštěva stadionu) vidělo na vlastní oči něco, co MLS druhý den zarámovala do hlasování o gól kola slovy: „Nemožný úhel? Leda pro obyčejné smrtelníky.“
Geometrie, která nedává smysl
Přímé kopy z čela vápna jsou Messiho specialita odjakživa. Tohle ale nebyla učebnicová pozice. Míč stál na pravém kraji, úhel ke vzdálenější tyči byl tak ostrý, že většina hráčů by volila centr do vápna. Messi zvolil střelu. Levačka, rotace přes zeď, brankář bez šance.
Inter Miami ve své oficiální rekapitulaci popsalo moment jako „gól z těsného úhlu z pravého kraje“. Žádné eufemismy, žádné přikrášlení, prostě konstatování, že jejich devětatřicetiletý útočník udělal něco, co nikdo jiný na hřišti nezkusí.
Čísla, která mluví za všechno
Gól proti Columbusu nebyl sentimentální záblesk. Po 28. kole MLS 2026 měl Messi v základní části sezony bilanci, kterou v lize nikdo nepřekonal:
- 21 gólů – vedení v tabulce střelců Golden Boot
- 13 asistencí – současně nejlepší v lize
- 76 gólů z přímých kopů v celé kariéře podle evidence IFFHS
Poslední číslo ho posunulo na dva zásahy od historického maxima, které drží Brazilec Marcelinho Carioca. Pro srovnání: Son Hung-min, další velké jméno, které v sezoně 2026 přišlo do MLS, měl ke stejnému datu 9 gólů a 12 asistencí ve 23 zápasech. Messi ve 39 letech není jen marketingový tahák. Je statisticky nejproduktivnějším hráčem celé soutěže.
Proč nejde o nostalgii
Kolem Messiho se celou sezonu 2026 vedly debaty o věku a zdraví. Oficiální video profil na stránkách MLS obsahuje i záběry, jak odchází ze hřiště se zjevným zraněním nohy. Po mistrovství světa 2026 ukončil reprezentační kariéru za Argentinu. Kdo chtěl, mohl si z toho poskládat příběh o hráči na sklonku.
Jenže fakta vyprávějí jiný příběh. Inter Miami mu už v říjnu 2025 prodloužilo smlouvu do konce sezony 2028, tedy potenciálně za jeho 41. narozeniny. A jeho přímé kopy tvoří červenou nit celé americké kapitoly: debutový vítězný gól proti Cruz Azul v 94. minutě v červenci 2023, přímák proti Portu na mistrovství světa klubů 2025 a teď Columbus. Každý z jiného kontextu, každý jiné váhy momentu, ale všechny se stejným podpisem: levačka, oblouk, bezmoc brankáře.
Kde to vidět z Česka
Pokud vás klip minul na sociálních sítích, legální cesta vede přes Apple TV. Od sezony 2026 jsou všechny zápasy MLS součástí standardního předplatného za 199 Kč měsíčně, bez příplatku a bez regionálních blackoutů, a to ve více než 100 zemích. Sestřih zápasu Columbus–Inter Miami najdete přímo na MLSsoccer.com v sekci sestřihů. Sledovat můžete na iPhonu, iPadu, Macu, Apple TV, chytrých televizích, herních konzolích, Androidu i přes webový prohlížeč. Česká lineární televize MLS nevysílá.
Průměrný divák MLS na Apple TV v USA sleduje 58 minut ze zápasu, víc než polovinu utkání. Liga kolem Messiho systematicky buduje globální distribuci, od formátů na TikToku po největší marketingovou kampaň ve své historii spuštěnou v létě 2026. Jeden přímý kop z nemožného úhlu je přesně ten typ obsahu, na který celá ta infrastruktura čeká.
Inter Miami v Columbusu nakonec prohrálo gólem v nastavení. Messi odcházel z hřiště poražený. Ale 76. přímý kop jeho kariéry žije dál, a s ním i otázka, kolik jich ještě přidá, než se rozhodne přestat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle