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Jak skutečně snížit spotřebu auta? Fyzika ukazuje, které triky šetří palivo a které skoro nemají smysl

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Když litr benzinu stojí kolem 46 korun a nafta se pohybuje těsně pod padesátikorunovou hranicí, začne být rozdíl jednoho litru na sto kilometrů docela konkrétní částkou. Jenže řidiči často šetří tam, kde získají drobné, a přehlížejí věci s mnohem větším efektem. Spotřeba auta má totiž několik fyzikálních nepřátel – a zdaleka nejsou stejně silní.
Jak skutečně snížit spotřebu auta? Fyzika ukazuje, které triky šetří palivo a které skoro nemají smysl

Jak skutečně snížit spotřebu auta? Fyzika ukazuje, které triky šetří palivo a které skoro nemají smysl

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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