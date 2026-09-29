Skluzavkou do jícnu a střev. Nová výstava provede útrobami lidského tělaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Skluzavkou do jícnu a střev. Nová výstava provede útrobami lidského těla
Po dvou letech skončily stavební práce na hlavní budově kreativní zóny DEPO2015. Bývalá trolejbusová hala...
Z důvodu nebezpečného havarijního stavu byl uzavřen dřevěný Frantův most v srdci Národního parku Šumava...
Jezdec na čtyřkolce dobrovolných hasičů cestou k zásahu do chatové oblasti nešťastnou náhodou srazil muže a...
Zdeněk Hejduk je odchovancem plzeňské házené a stával i v brance německého Chamu. Před 10 lety mu...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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