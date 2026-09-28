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McLaren vzdává boj o titul. Po Baku přesouvá vývoj na rok 2027

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Katastrofa v Baku donutila McLaren k zásadnímu rozhodnutí. Šéf týmu Andrea Stella potvrdil, že továrna zastavuje vývoj letošního monopostu a veškeré síly vrhá na rok 2027. Pro úřadujícího šampiona Landa Norrise to nejspíše znamená konec nadějí na obhajobu titulu.
McLaren vzdává boj o titul. Po Baku přesouvá vývoj na rok 2027

McLaren vzdává boj o titul. Po Baku přesouvá vývoj na rok 2027

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