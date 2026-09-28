McLaren vzdává boj o titul. Po Baku přesouvá vývoj na rok 2027

Velká cena Ázerbájdžánu se pro stáj McLaren změnila v noční můru. Třetí letošní závod bez bodového zisku znamenal definitivní zlom v prioritách britského týmu. Přestože ještě před startem technický ředitel Rob Marshall ujišťoval, že vývoj současného monopostu MCL40 nepoleví, šéf týmu Andrea Stella po nedělním propadáku přiznal tvrdou realitu.
Do konce sezony 2026 sice zbývá ještě osm velkých cen, v továrně ve Wokingu už se však plně soustředí na budoucnost. „Na trať ještě dorazí dojezd některých dílů schválených před několika týdny, takže na voze MCL40 ještě uvidíme drobné novinky. V tuto chvíli je ale veškeré naše úsilí koncentrováno výhradně na monopost pro příští rok,“ uvedl Stella.
Městský okruh v Baku nemilosrdně odhalil zásadní limity letošního balíčku, zejména propastný deficit v maximální rychlosti. „Hlavním problémem bylo, že jsme nebyli dostatečně rychlí na rovinkách. Jezdci byli neustále pod tlakem soupeřů a místo postupu vpřed museli většinu závodu sledovat jen zrcátka,“ vysvětlil šéf týmu. Ztráta podle něj pramenila z vysokého aerodynamického odporu a horší optimalizace pohonné jednotky v závodním režimu ve srovnání s továrním Mercedesem. Jediným pozitivem zůstalo fungování nového aerodynamického balíčku v pomalých zatáčkách.
Pro úřadujícího šampiona Landa Norrise znamenal víkend v Baku těžkou ránu. Po havárii zůstává v šampionátu čtvrtý se ziskem 186 bodů, přičemž na vedoucího Kimiho Antonelliho ztrácí propastných 116 bodů. Stella však vzal většinu viny na tým: „Pro Landa to byl jeden z nejtěžších víkendů celé sezony 2026. Musíme analyzovat, co přesně šlo zlepšit z naší strany.“
McLaren ztrácí půdu pod nohama také v Poháru konstruktérů, kde mu patří až třetí příčka s 306 body. Na vedoucí Mercedes nabral propastnou ztrátu 232 bodů, druhé Ferrari mu uniká o 72 bodů a na záda mu po dvojitém pódiu v Baku dýchá Red Bull se ztrátou pouhých 43 bodů. Přesto se vedení snaží udržet morálku a věří, že specifické Baku bylo ojedinělým zakolísáním před nadcházející zastávkou v Malajsii.