Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Na Vysočině někdo zastřelil orla mořského, ten byl z Francie

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vysočinští policisté přijali v pátek odpoledne oznámení o nálezu mrtvého orla mořského u Lesonic na Třebíčsku. Byl zastřelen, případ prověřují kriminalisté.
Na Vysočině někdo zastřelil orla mořského, ten byl z Francie

Na Vysočině někdo zastřelil orla mořského, ten byl z Francie

Zdroj: Kraj Vysočina
Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Perný den hasičů. V Třebíči je po požáru panelového domu škoda milion a půl
Perný den hasičů. V Třebíči je po požáru panelového domu škoda milion a půl
Na Pávově zmizela elektrokoloběžka, policie hledá muže na fotografii
Na Pávově zmizela elektrokoloběžka, policie hledá muže na fotografii

Jihlavští policisté prověřují krádež elektrokoloběžky, ke které došlo v místní části Pávov. Hledají osobu,...

Úsekové měření u Helenína už funguje. Jedna kamera svítí kvůli přechodu
Úsekové měření u Helenína už funguje. Jedna kamera svítí kvůli přechodu

Úsekové měření na příjezdu do Jihlavy ve směru od Velkého Beranova už funguje. Radar u Helenína hlídá...

Než začne stavba parkovacího domu, musí Třebíč udělat archeologický průzkum
Než začne stavba parkovacího domu, musí Třebíč udělat archeologický průzkum

Třebíč musí před stavbou parkovacího domu v Otmarově ulici nedaleko centra města nechat udělat záchranný...

Další oslavy v Havlíčkově Brodě: Centrem města jezdil historický autobus
Další oslavy v Havlíčkově Brodě: Centrem města jezdil historický autobus

V Havlíčkově Brodě si v pátek připomněli 30 let od doby, kdy si město začalo prostřednictvím Technických...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.