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Vesuv spálil knihovnu před téměř 2000 lety. Vědci teď našli levný způsob, jak poznat, které svitky máme číst jako první

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V Herculaneu přežily stovky zuhelnatělých svitků, které nelze rozvinout, aniž by se rozpadly. Moderní rentgen a AI už dokážou některé virtuálně otevřít, jenže skenování je drahé a text bývá téměř neviditelný. Nový experiment nabízí překvapivě praktický trik: nejdřív zjistit, zda inkoust obsahuje olovo.
Vesuv spálil knihovnu před téměř 2000 lety. Vědci teď našli levný způsob, jak poznat, které svitky máme číst jako první

Vesuv spálil knihovnu před téměř 2000 lety. Vědci teď našli levný způsob, jak poznat, které svitky máme číst jako první

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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