Křupavé zapékané chlebíčky se sýrem, šunkou a cibulí: Blesková večeře ze staršího pečiva

Kdykoliv potřebuji udělat
rychlou teplou a v chladničce mám jen pár základních surovin, zapékané večeři nebo rozkrojené rohlíky jsou moje chlebíčky absolutní spása. Je to přesně to jídlo, na kterém jsem vyrostla a do kterého se v naší rodině dává všechno tak nějak „od oka“. Pamatuji si, jak nám je maminka pekla v neděli k večernímu filmu, když se nám nechtělo vařit nic složitého. Ta vůně rozteklého sýra, křupavého pečiva a jemně opražené cibulky, která se rozleze po celém domě, je pro mě zkrátka čistá nostalgie a pohoda.
Nejlepší na tomhle receptu je, že zkrátka vyčistíte lednici a spotřebujete starší veku nebo rohlíky z
předchozích dnů, které by jinak zbytečně oschly. Směs nastrouhaného sýra, uzeniny a nakrájené cibulky vytvoří na kusu máslem pomazaného dokonale šťavnatou peřinku. Jen si dejte pozor na jednu věc, kterou jsem se za ty roky naučila. pečiva
Můj tip zní: Nikdy nedávejte kečup pod směs ani přímo na pečivo před zapékáním, protože by se chlebíčky zbytečně rozmočily a kečup by se v troubě nepříjemně připaloval. Kečup si raději dejte až čerstvý na upečené horké chlebíčky přímo na talíři! Recept na rychlé pečené „minipizzy“ z veky se sýrem, šunkou a zkaramelizovanou cibulí
Celkový čas přípravy: 30 minut Ingredience potřebné k přípravě 1 veka (případně 4 starší rohlíky) 200 g tvrdého sýra (např. eidam nebo gouda) 150 g šunky nebo kvalitního salámu 2 žluté cibule 80 g změklého másla 1 špetka soli 1 špetka mletého černého pepře Postup při přípravě zapékaných chlebíčků
1. Předehřejte troubu na
180 stupňů a velký plech vyložte pečicím papírem.
2. Veku nakrájejte na stejně silné plátky, případně starší rohlíky rozkrojte podélně napůl.
Foto: Cooky.cz, směs připravená…
3. Tvrdý sýr nastrouhejte nahrubo na struhadle do velké mísy.
4. Šunku nebo salám nakrájejte na drobné kostičky, případně salám nastrouhejte na hrubém okurkovém struhadle přímo k sýru.
5. Cibule oloupejte, nasekejte nadrobno a přisypejte do mísy k ostatním surovinám.
6. Směs sýra, uzeniny a cibule důkladně promíchejte lžící, lehce osolte a dochuťte mletým černým pepřem.
Foto: Cooky.cz, … veka také
7. Nakrájené plátky pečiva rozložte vedle sebe na připravený plech a každý plátek štědře potřete změklým máslem.
8. Na pomazané pečivo rovnoměrně navrstvěte připravenou sýrovou směs s uzeninou a cibulí a jemně ji přimáčkněte.
9. Plech vložte do vyhřáté trouby a zapékejte přibližně
10 až 15 minut, dokud se sýr zcela neroztaví a okraje pečiva nezískají krásnou zlatavou barvu.
10. Upečené chlebíčky vyjměte z trouby a ihned je podávejte ještě teplé a dokonalé křupavé.
Tipy redakce: Využití staršího pečiva: Zapékané chlebíčky jsou nejlepší ze starší veky nebo rohlíků z předchozího dne, protože pečivo lépe nasákne máslo a v troubě se nepřipaluje tak rychle jako čerstvé. Příprava bez kečupu před pečením: Kečup nedoporučuji dávat na pečivo před pečením, protože by základ zbytečně rozmočil a v troubě by se mohl ošklivě připalovat, raději jím chlebíčky dochuťte až přímo na talíři. Strouhání uzeniny na struhadle: Pokud použijete měkčí salám, nastrouhejte ho na hrubém okurkovém struhadle, díky čemuž se dokonale propojí se sýrem a vytvoří rovnoměrnou kompaktní vrstvu. Vylepšení čerstvými bylinkami: Hotové teplé chlebíčky posypte těsně před podáváním nasekanou čerstvou pažitkou nebo jarní cibulkou, která pokrmu dodá krásnou barvu i svěží chuť.
Zapečené žampiony s náplní, které vypadají pracně, ale ve skutečnosti nedají moc práce
Geniálně jednoduchý recept, který zasytí celou rodinu: Zapečená omeleta na plechu s bramborami – chutná 10x lépe než pizza