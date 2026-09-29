Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Z televizní hvězdy chůva a muzikantka. Erika Stárková po Mostu! odmítala komerční role a vydala se vlastní cestou

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Erika Stárková po Mostu! dostala jen asi tři seriálové nabídky. Všechny odmítla a raději hlídala děti. Dnes stojí na jevišti.
Z televizní hvězdy chůva a muzikantka. Erika Stárková po Mostu! odmítala komerční role a vydala se vlastní cestou

Z televizní hvězdy chůva a muzikantka. Erika Stárková po Mostu! odmítala komerční role a vydala se vlastní cestou

Zdroj: Nextfoto
Reklama
Další články z VIPživot.cz
S otcem dcery to nevyšlo, s novým partnerem zatím nebydlí. Kopřivová otevřeně popsala rok plný změn
S otcem dcery to nevyšlo, s novým partnerem zatím nebydlí. Kopřivová otevřeně popsala rok plný změn
Ivanka Devátá přežila rakovinu i mrtvici, ale neřestí se nevzdala. „Doporučení doktorky nedodržuji, protože jsou hnusný"
Ivanka Devátá přežila rakovinu i mrtvici, ale neřestí se nevzdala. „Doporučení doktorky nedodržuji, protože jsou hnusný"

Devadesátiletá herečka a spisovatelka přežila zhoubný nádor tlustého střeva i mozkovou mrtvici....

Neměla ses narodit, křičel na ni otec. Carol z Kroku za krokem roky mlčela, pak napsala knihu, která odhalila rodinné peklo
Neměla ses narodit, křičel na ni otec. Carol z Kroku za krokem roky mlčela, pak napsala knihu, která odhalila rodinné peklo

Suzanne Somers, kterou čeští diváci znají jako usměvavou Carol ze seriálu Krok za krokem, vyrůstala v...

Dcera Bagárové má šest let a už chodí na zpěv, tanec a čtyři kroužky. Monika zvažuje, že přidá další. „Je úplně skvělá"
Dcera Bagárové má šest let a už chodí na zpěv, tanec a čtyři kroužky. Monika zvažuje, že přidá další. „Je úplně skvělá"

Šestiletá Ruminka Muradová nastoupila v září do první třídy v Brně a vedle školy stíhá minimálně tři,...

Arichteva prozradila, proč se s manželem skoro nehádají. „Když se chci hádat, uklidní mě tak, že už nechci"
Arichteva prozradila, proč se s manželem skoro nehádají. „Když se chci hádat, uklidní mě tak, že už nechci"

Třináct let manželství, zásnuby po čtrnácti dnech známosti, a přesto minimum hádek. Veronika Arichteva...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...

Všechny články tohoto autora →
VIPživot.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.