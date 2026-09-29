Z televizní hvězdy chůva a muzikantka. Erika Stárková po Mostu! odmítala komerční role a vydala se vlastní cestou

V únoru 2019, kdy se Česko stále bavilo o seriálu Most!, seděla Erika Stárková v rozhlasovém studiu a moderátor ji představil jako „herečku, muzikantku a profesionální hlídačku dětí“. Žádná ironie, žádný podtext. Prostě tři profese vedle sebe. Stárková tehdy hlídala cizí děti za peníze, koncertovala po klubech a zároveň byla jednou z nejviditelnějších tváří české televize. Příběh, který se za tím skrývá, není o pádu ani o selhání. Je o tom, jak vypadá herecká kariéra, když se odmítnete přizpůsobit tomu, co od vás trh čeká.
Tři nabídky a ticho
Po Mostu! by se dalo čekat, že telefon nepřestane zvonit. Jenže česká televizní branže funguje jinak, než si diváci představují. Stárková v rozhovoru pro Centrum News popsala, že po seriálu přišly zhruba tři nabídky. Šlo o seriálové projekty, s nimiž „umělecky nesouzněla“. Konkrétní názvy nikdy veřejně neuvedla. Všechny odmítla.
Castingová režisérka Kateřina Oujezdská v odborném rozhovoru pro časopis Iluminace popisuje české prostředí jako silně závislé na typu herce a na představě režiséra. Kvalitních ženských rolí je navíc výrazně méně než mužských. Hit může zvýšit známost, ale neznamená automaticky srovnatelnou další roli. Stárková na to narazila z obou stran: trh jí toho moc nenabídl a to málo, co přišlo, nechtěla.
Pro srovnání: Martin Hofmann, její seriálový partner, je dnes na TV Nova vedený u Ulice, Odznaku Vysočina i Kriminálky Anděl. Jan Cina má na České televizi soupis projektů od Herce po Chicu Checu. Jejich televizní stopa po Mostu! je výrazně souvislejší. Rozdíl ale není jen v nabídkách, je i v tom, co je každý z nich ochotný přijmout.
Chůva z přesvědčení, ne z nouze
Důležitá korekce: hlídání dětí nebylo až důsledkem období po seriálu. Stárková se této práci věnovala souběžně s natáčením Mostu! a pokračovala v ní i poté. Český rozhlas Dvojka ji jako profesionální hlídačku dětí představoval ještě v době, kdy seriál běžel v televizi. Později v Respektu vysvětlila, že raději hlídala děti a čekala na práci, se kterou bude „opravdu bytostně ztotožněná“, než aby vzala cokoliv.
Postupem času od hlídání ustoupila, bralo příliš času a sil. Ale nikdy o tom nemluvila jako o ponížení nebo nouzovém řešení. Spíš jako o vědomé volbě v situaci, kdy alternativou bylo přijmout role, které by ji definovaly způsobem, jaký nechtěla.
Lazarus jako zlom
Když v říjnu 2019 měl v Městských divadlech pražských premiéru Lazarus, první české nastudování hudebně-divadelního díla Davida Bowieho, Stárková v něm hrála Dívku. A něco se změnilo. Sama říká, že roli přijala okamžitě, „podle prvních vteřin“. Vždycky inklinovala spíš k činohře než k českému muzikálu, ale Bowieho materiál byl jiná kategorie.
Za Dívku získala dvě prestižní ocenění: Cenu Thálie a Cenu divadelní kritiky. Pro ni to znamenalo víc než jen trofeje. „Pomáhá to ukázat, že nejsem jen Dáša z Mostu,“ řekla v jednom z rozhovorů. Lazarus zůstává v repertoáru Městských divadel pražských dodnes.
Rok 2026: máma, herečka, zpěvačka
Dnes je Stárkové 37 let, má dceru a její profesní nastavení se tomu přizpůsobilo. V lednu 2026 pro Moje psychologie řekla, že nabídky přijímá „s velkou pokorou a spokojeností“, ale nechce být třicet dní v měsíci od rána do večera na place. Stačí jí pár natáčecích dnů. Zbytek chce být s dcerou.
Její aktuální stopa, o kterou jsme se v Redakci VIPŽivot zajímali, je rozkročená mezi několika světy:
- Divadlo: Husákovy děti na Fidlovačce (nejbližší termíny 23. 9. a 7. 10. 2026), muzikál Saturnin v Divadle Hybernia (premiéra 12. 9. 2026, role Tetičky Kateřiny), Komedie omylů na Letních shakespearovských slavnostech.
- Televize: Na TV Nova je vedená v seriálu Jedna rodina jako Markéta Drábková.
- Hudba: Vlastní texty a melodie, žánrově se pohybuje mezi jazzem, soulem a improvizací. Samostatné koncertní termíny ale GoOut k září 2026 neeviduje.
Z obrazovky nezmizela. Jen na ní není tak často, jak by český divák po Mostu! čekal.
Příběh, který není o pádu
Stárkovou je lákavé rámovat jako oběť systému, herečku, kterou televizní průmysl po hitu zahodil. Jenže data ukazují něco složitějšího. Trh jí sice nenabídl mnoho, ale ona sama aktivně filtrovala to, co přišlo. Výsledkem není kariérní sešup, ale vědomě zvolený terén: divadlo místo seriálů, hudba místo komerčních formátů, rodina místo nepřetržité přítomnosti na place.
Podle nás je její příběh spíš ilustrací toho, jak málo prostoru český castingový trh nabízí herečkám, které se odmítnou nechat typizovat. A zároveň důkazem, že „vlastní cesta“ nemusí znamenat konec, jen jiný druh viditelnosti.
Erika Stárková dnes stojí na jevišti Hybernie v kostýmu Tetičky Kateřiny ze Saturnina. Daleko od mosteckého sídliště, daleko od Dáši. Přesně tam, kde chce být.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová