Česneková voda stojí pár korun a orchidej po ní nasadí květy i po měsících spánku. Stačí ji používat dvakrát do měsíce

Orchidej Phalaenopsis, často nazývaná „můrovec“, odráží půvab a krásu své jmenovkyně – můry – ve svých elegantních květech a strukturovaném tvaru. Tyto
orchideje se vyznačují širokými, plochými listy a dlouhými a obloukovitými květenstvími, která nesou květy v barvách od zářivě fialové a růžové až po tlumenější bílé a žluté. Ideální orchidej do bytu
Phalaenopsis pochází z tropického podnebí Asie a Austrálie a daří se mu proto nejlépe v teplém prostředí s vysokou vlhkostí a nepřímým slunečním světlem. Jeho obliba v domácnostech je dána tím, že jeho květy vydrží krásné leckdy i několik měsíců a jako bonus je ochotně nasazuje znovu, jak potvrzuje i web
OrchidBliss. Zdroj fotografie: Pixabay Pokud se vašim orchidejím příliš nechce do květu, zkuste je pohnojit jednou opravdu netradiční surovinou – obyčejným česnekem. Česnek pro orchideje
Myšlenka použití česneku jako „životabudiče“ pro orchideje může znít jako stará zahradnická pohádka, ale
v tomto netradičním triku se skrývá praktická moudrost. Česnek totiž může podle webu GardenStead nabídnout (tedy mimo své chuťové stránky) silné protiplísňové a antibakteriální vlastnosti. Rostliny tak dokáže ochránit před různými patogeny a jako bonus je ještě vyživí. Jak připravit česnekovou vodu pro orchideje
Chcete-li pro své orchideje připravit blahodárný česnekový nálev, začněte tím, že oloupete a rozdrtíte několik stroužků česneku. Zde je jednoduchý návod krok za krokem:
Vezměte dva až tři velké stroužky česneku a lehce je rozdrťte, aby se uvolnily účinné látky. Vložte je do sklenice s vodou (asi 500 ml) a nechte přes noc vylouhovat. Druhý den kousky česneku sceďte. Vaše česneková voda je nyní připravena k použití. Zdroj fotografie: Freepik Česnekový trik může vaši orchidej trochu podpořit v boji proti škůdcům. Jeho příprava je opravdu velmi jednoduchá.
Postřikování orchidejí touto česnekovou vodou může pomoci odradit škůdce a díky přirozeným antimikrobiálním vlastnostem česneku může dokonce zabránit některým houbovým infekcím. A jako bonus je také skvěle vyživí. Jde o tak silné hnojivo, že vám
jeho použití dvakrát do měsíce bohatě stačí (v lednici pak vydrží asi 4 týdny). Zajímá vás třeba také to, proč kořeny orchidejí hnijí? Na vině je přehnaná vlhkost a málo světla, jak už Chalupáři-Zahrádkáři psali.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři