2 roky čekání a cenovka skoro 25 tisíc za minimální pokrok. Garmin Fénix 9 má stejný senzor jako předchůdce

Dne 27. srpna 2024 Garmin uvedl fēnix 8 s optickým snímačem Elevate Gen5, AMOLED displejem a ambicí definovat prémiové sportovní hodinky. 25. srpna 2026 Garmin uvádí fēnix 9. Mezi těmito dvěma daty uplynuly dva roky téměř na den přesně. A přesto, když se podíváte na specifikace nového modelu, u klíčového zdravotního hardwaru nenajdete žádnou novou generaci senzoru. Garmin v oficiálních materiálech u devítky uvádí „Garmin Elevate wrist heart rate monitor“, Pulse Ox a ECG aplikaci, tedy stejnou rodinu senzorů jako u předchůdce. Cenovka přitom neklesla. Základní fēnix 9 se na českém trhu prodává od 24 490 Kč, vyšší varianty Pro a Pro inReach šplhají na 27 490 až 31 990 Kč. Za co přesně Garmin žádá prémiovou částku, když zdravotní jádro zůstalo stát?
Co se za dva roky skutečně změnilo
Říct, že fēnix 9 nepřináší nic nového, by byla nepravda. Garmin posunul platformu v několika oblastech, jenže žádná z nich se netýká toho, co mnozí sportovci čekali nejvíc.
- Dvojnásobná operační paměť oproti fēnix 8.
- 64GB úložiště pro mapy, hudbu a trasy.
- Nový mapový engine s až o 30 % rychlejším posunem map na displeji.
- Jasnější AMOLED displej s vyšším jasem než u osmičky.
- Tenčí konstrukce u některých Pro variant.
- Rozšířená konektivita – varianty Pro inReach přidávají LTE-M a satelitní komunikaci.
Jde o evoluční změny, které v praxi pocítíte: mapy se posouvají plynuleji, displej čtete lépe na přímém slunci a do hodinek nahrajete více offline map. Ale pokud jste dva roky čekali na nový optický senzor, měření krevního tlaku nebo zásadní skok v přesnosti zdravotních dat, oficiální představení nic takového neobsahuje.
Senzor Elevate: proč Garmin novou generaci nepředstavil
U fēnix 8 Garmin výslovně komunikoval přechod na Elevate Gen5. U fēnix 9 takové označení v tiskových materiálech chybí, firma uvádí obecné „Garmin Elevate wrist heart rate monitor“ bez číselného přídomku nové generace. To neznamená, že senzor nemohl projít drobnými úpravami firmwaru nebo kalibrace. Znamená to ale, že Garmin sám nepovažoval případné změny za dostatečně velké, aby je prezentoval jako novou generaci.
Zajímavé je, že Garmin přitom oblast měření krevního tlaku aktivně zkoumá a firma drží patent na metodu určování krevního tlaku. Jenže patent a hotový produkt jsou dvě různé věci. Samsung sice měření tlaku na Galaxy Watch nabízí, ale vyžaduje kalibraci klasickou manžetou a pravidelnou rekalibraci. Apple Watch Series 12 krevní tlak rovněž neměří. Garmin se zjevně rozhodl nepřinášet funkci, která by v praxi vyžadovala kompromisy a postupy, jež by nemusely vyhovovat jeho outdoorově zaměřeným uživatelům.
Softwarové novinky dostávají i starší hodinky
Část toho, co Garmin u devítky prezentuje jako novinky, ve skutečnosti putuje i na starší modely. Už v srpnu 2025 firma pro fēnix 8 a Enduro 3 vydala aktualizaci s funkcemi jako running tolerance, Garmin Triathlon Coach, denní doporučené tréninky pro dráhový běh, Evening Report nebo Smart Wake Alarm. V únoru 2026 přišla další vlna aktualizací pro vybrané modely včetně fēnix 8 Pro.
Tato strategie průběžného dávkování novinek má dvě strany. Na jedné Garmin ukazuje, že se o starší zákazníky stará a nenutí je k okamžitému upgradu. Na druhé straně tím ale oslabuje důvod, proč si za fēnix 9 připlatit. Pokud vám nové funkce přistanou na zápěstí zdarma, proč utrácet dalších 25 tisíc? Čistě hardwarové změny jako jasnější displej, větší paměť a inReach konektivita zůstávají exkluzivní pro devítku. Jenže právě ty nemusí být tím, co většinu sportovců přiměje sáhnout do peněženky.
LTE v Garminu není totéž co LTE v Apple Watch
Varianta fēnix 9 Pro inReach přidává LTE-M a satelitní konektivitu, ale funguje zásadně jinak než mobilní připojení v Apple Watch. Garmin nedává hodinkám telefonní číslo a nejde o klasické mobilní připojení pro běžné hovory a SMS. Nad datovým spojením staví vlastní služby: Messenger hovory, zprávy, LiveTrack a nouzové SOS. Navíc vyžaduje aktivní inReach tarif, který v Evropě začíná na zhruba 250 Kč měsíčně plus jednorázový aktivační poplatek kolem 1 250 Kč.
A pak je tu výdrž. LTE konektivita ji výrazně zkracuje. U 47mm modelu fēnix 9 Pro AMOLED klesá výdrž v režimu aktivity z 32 hodin na 16 hodin s LTE LiveTrack. U 43mm varianty z 18 na 9 hodin. Prakticky to znamená, že LTE může při aktivitě sebrat polovinu výdrže. Pro běžné městské použití v Česku, kde máte telefon v kapse, je to drahý nadstandard. Smysl roste teprve při horských túrách, ultrabězích nebo cestování mimo civilizaci, tedy přesně tam, kde Garmin tradičně cílí na uživatele, kteří potřebují být déle nezávislí na telefonu.
Pro koho devítka dává smysl, a pro koho ne
Fēnix 9 je produkt určený pro člověka, který přechází z fēnix 6, fēnix 7 nebo z konkurenční značky. Dostane rychlejší mapový engine, jasnější AMOLED displej, 64 GB úložiště a ekosystém tréninkových funkcí, který patří mezi nejrozsáhlejší v outdoorovém segmentu. Za 24 490 Kč jde stále o velmi vybavené sportovní hodinky.
Pro majitele fēnix 8 je kalkulace jiná. Zdravotní senzor se podle veřejně dostupných specifikací neposunul do nové generace, část softwarových novinek dostávají zdarma a hlavní rozdíly (rychlejší mapy, jasnější displej, více paměti) jsou spíš komfortní vylepšení než důvod k upgradu za plnou cenu. Racionálnější cesta je sledovat slevy na devítku, nebo počkat na generaci, která přinese výraznější posun ve zdravotním hardwaru.
Garmin u fēnix 9 žádá prémiovou cenu za lepší provedení a výkon platformy. Ne za výrazný skok v měření zdraví. A právě tohle je informace, kterou byste měli mít, než kliknete na tlačítko „přidat do košíku“.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík