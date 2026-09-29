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2 roky čekání a cenovka skoro 25 tisíc za minimální pokrok. Garmin Fénix 9 má stejný senzor jako předchůdce

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Garmin představil fēnix 9 přesně dva roky po osmé generaci. Základní model startuje na 24 490 Kč, ale nový zdravotní senzor v něm nehledejte.
Chytré hodinky Garmin fénix 9

Chytré hodinky Garmin fénix 9

Zdroj: Garmin
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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