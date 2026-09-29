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Nehoda dvou aut na Přerovsku si vyžádala tři zraněné, mezi nimi dvě děti

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Dvě osobní auta se v neděli odpoledne srazila u obce Čechy na Přerovsku. Při nehodě utrpěly lehká zranění celkem tři osoby, přičemž dvě z…
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