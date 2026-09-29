Galvas odletěl na kemp do Pittsburghu a trénoval s Crosbym. Příští rok chci přijet lepší, říká po návratu do Liberce

Příběh dvacetiletého obránce Bílých Tygrů by se dal vyprávět jako klasická draftová pohádka: malý kluk ze Zlína, extraligový titul nejlepšího beka sezony, výběr ve druhém kole Pittsburghem. Jenže to podstatné se odehrálo až po draftu. Galvas za jediné léto prošel třemi úrovněmi organizace Penguins (rozvojový kemp, turnaj prospektů, hlavní kemp) a v každé z nich si řekl o víc. Přesto se v září vrátil domů. Ne proto, že by neuspěl, ale proto, že Pittsburgh má plán.
Léto ve třech dějstvích
Časová osa Galvasova léta 2026 je nezvykle nabitá. Začalo to 28. červnem, kdy si ho Penguins vybrali z 54. místa draftu. O jedenáct dní později, 9. července, podepsal tříletý nováčkovský kontrakt. Ještě předtím ale stihl první fázi, rozvojový kemp, který běžel od 29. června do 3. července: bruslení, dovednostní bloky, profesionální program mimo led. Galvas ho kvůli lehčímu zranění nedokončil úplně podle plánu, ale stačilo to na to, aby organizace viděla, s kým pracuje.
Druhé dějství přišlo v září. Turnaj prospektů v Detroitu, 12. až 15. září. Galvas tam byl jediným Čechem na soupisce. Vstřelil nájezdový gól proti Columbusu, přidal výraznou trefu proti domácímu Detroitu a oficiální report Penguins chválil jeho rozhodování s pukem, trpělivost i ofenzivní kreativitu. Slovo „dynamic“ v klubovém hodnocení není náhoda, přesně takového hráče Pittsburgh hledá.
Třetí dějství: hlavní kemp, 17. až 28. září. Šedesát devět pozvaných hráčů, mezi nimi i Galvas. A ne ledajaká skupina, první tréninková sestava se Sidneym Crosbym. 22. září nastoupil do přípravného zápasu proti Detroitu v sestavě, kde vedle něj bruslily hvězdy NHL.
Co řekl Crosby
Galvas po návratu do Liberce popsal setkání s Crosbym jako „velkou školu“. Nebyla to jen zdvořilostní fráze. Podle jeho slov spolu prohodili pár slov, Crosby mu radil dávat tvrdší přihrávky a ukazoval mu cviky v posilovně. Působil jako lídr, který s mladými komunikuje a snaží se jim pomoct, ne jako nedotknutelná ikona, která jen existuje vedle nich.
Pro dvacetiletého beka z Liberce je tohle typ zkušenosti, kterou si nekoupíte. Vidět na vlastní oči, jakou úroveň vyžaduje NHL, jakou intenzitu mají tréninky, jak rychle se rozhoduje na menším kluzišti. Galvas sám řekl, že teď přesně ví, na čem musí pracovat.
Návrat podle plánu, ne z nouze
Klíčové je pochopit, proč se Galvas vrátil. Nebyl to škrt ze zoufalství. Dohoda s Pittsburghem existovala předem: pokud neudělá první tým NHL, vrací se do Liberce. Varianta AHL mu podle jeho slov nabídnuta nebyla. Sám spekuloval, že důvodem může být přetlak na farmě, ale hlavní logika je jinde: Penguins chtějí, aby v Liberci dostal velké minuty, které by na farmě neměl zaručené.
Už 27. září Galvas znovu nastoupil v extralize. Přechod zpátky byl plynulý, i když přišel o start Ligy mistrů a několik úvodních kol.
Tři konkrétní oblasti, na kterých má podle zpětné vazby od trenérů a skautů pracovat:
- Explozivita v prvních třech krocích, dynamičtější rozjezdy, rychlejší reakce.
- Celkové zesílení, fyzická odolnost pro severoamerický hokej.
- Jazyková adaptace, Penguins sami popsali, že během turnaje u něj probíhala aklimatizace na angličtinu a komunikaci na ledě.
Herně mu organizace nemá co vytknout. Práci s pukem a kreativitu chválí. Nejde o přestavbu stylu, ale o to, aby jeho hra obstála proti silnějším a rychlejším soupeřům.
Česká stopa v Pittsburghu
Galvas vstupuje do organizace, která má s českými hráči bohatou historii. Pittsburgh bývá přezdíván „Prague Penguins“; v sezoně 2000/01 se na soupisce objevilo jedenáct Čechů najednou. Databáze EliteProspects eviduje v historických statistikách klubu 25 českých hráčů. Bodově dominuje Jaromír Jágr s 1 226 body, následují Martin Straka (488) a Robert Lang (280).
Galvas zatím není ani blízko těmto jménům. Ale kontext je důležitý: Pittsburgh ví, jak s českými obránci a útočníky pracovat, a Galvas do této tradice zapadá přirozeněji než lecký jiný prospekt. Navíc nepřijel jako neznámý junior, má za sebou tři juniorské šampionáty, osm zápasů za seniorskou reprezentaci na mistrovství světa 2026 a cenu pro nejlepšího obránce extraligové sezony 2025/26.
Kde je Galvas v hierarchii Penguins
Mezi evropskými prospekty Pittsburghu není na samém vrcholu. Fin Ville Koivunen už má 47 zápasů v NHL a v srpnu podepsal osmiletou smlouvu, Slovák Oliver Okuliar je starší a hotovější profesionál. Někteří obránci v systému mají zkušenosti z AHL i NHL.
Na druhé straně Galvas patřil mezi tři nejvýše draftované hráče Pittsburghu v ročníku 2026. Za jediné léto se posunul z „nově příchozího jména“ do okruhu hráčů, které si klub chtěl otestovat u prvního týmu. To není symbolický posun. To je konkrétní signál, že Pittsburgh v něm vidí reálný obranný projekt, ne rychlou záplatu na podzim, ale investici na několik sezon dopředu.
Galvas teď hraje v Liberci s vědomím, co přesně od něj čekají za oceánem. Tvrdší přihrávky, silnější tělo, rychlejší první krok. Příští září se vrátí do Pittsburghu. A tentokrát chce zůstat déle.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka