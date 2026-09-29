Poškozený most u Malých Hoštic půjde k zemi. Nahradí ho nová estakáda.Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Poškozený most u Malých Hoštic půjde k zemi. Nahradí ho nová estakáda.
Policisté už téměř měsíc pátrají po Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku. Matka dvou dětí odešla z domu ve...
V pondělí 28. září došlo u Starých Hamrů na Frýdecko-Místecku k tragické dopravní nehodě. Po nárazu do...
Festival Colours of Ostrava představil prvního interpreta, který příští rok zavítá do Dolních Vítkovic. Je...
V ostravském Sportovním areálu Poruba vznikl kurt pro padel. Jeho stavba trvala jen čtyři dny. Potřebná...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →
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