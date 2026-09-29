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Poškozený most u Malých Hoštic půjde k zemi. Nahradí ho nová estakáda.

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Dva roky po ničivé povodni začne oprava železniční trati mezi Opavou a Hlučínem. U Malých Hoštic na Opavsku se v těchto dnech připravuje staveniště, mezi 5. a 8. říjnem půjde k zemi poškozený železniční most. Ten nahradí nová estakáda. Vlaky by se na trať měli vrátit na konci příštího roku.
Poškozený most u Malých Hoštic půjde k zemi. Nahradí ho nová estakáda.

Poškozený most u Malých Hoštic půjde k zemi. Nahradí ho nová estakáda.

Zdroj: Správa železnic
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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