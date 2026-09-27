V F1 jsem jeden z nejlepších, tvrdí po osmém místě Ocon

Letos v zimě nás nejspíš nečekají téměř žádné přesuny jezdců mezi týmy. Jediná změna s největší pravděpodobností nastane v Haasu. Sám Esteban Ocon před závodním víkendem v Baku přiznal, že jeho budoucnost již není v jeho rukou a momentálně nemá smlouvu pro příští rok.
Jeho odchod se tedy jeví jako již dohodnutá věc. Zájem o jeho místa má jistě spousta jezdců. Hovořilo se Rafaelu Câmarovi, Leonardu Fornarolim, Jacku Doohanovi, Rjó Hirakawovi nebo Júkim Cunodovi. Nejpravděpodobnější variantou však je to, že se vedle Olivera Bearmana posadí další junior Ferrari Câmara, který je nyní včele pořadí formule 2.
Jako na zavolanou však právě tento víkend podal Ocon svůj nejlepší výkon roku.
Haas sice do Ázerbájdžánu nepřivezl žádná vylepšení, přesto najednou byli oba závodníci amerického týmu o něco blíže bodované desítce než obvykle. Pilot s číslem 31 už v trénincích ukazoval solidní rychlost, ale žlutá vlajka v druhé části kvalifikace zmařila jeho šance na postup do té třetí. Po penalizaci Carlose Sainze tedy startoval třináctý, až za svým mladším kolegou, který startoval z desáté pozice.
Až do prvního safety caru se francouzský pilot držel kolem třináctého a čtrnáctého místa. Po restartu však přišel zvrat. Pro několik jezdců osudná nehoda v první zatáčce ho dostala na body. Do druhé zatáčky dokonce předjel svého parťáka Bearmana, čímž se dostal na sedmou pozici.
Na cílové čáře ho bohužel pro něj zdolal Arvid Linblad, přesto jde o jeho teprve třetí umístění na bodech a zároveň nejlepší pozici v cíli v letošní sezóně.
Po závodě byl vítěz Velké ceny Maďarska 2021 spokojený a čtyři body byly rozhodně skvělé zadostiučinění po období plném kritiky na jeho osobu.
„Můžu říct, že toto jsem si zasloužil, ne všechny ty ostatní sra***,“ vzkázal kritikům Ocon.
Na otázku, zda mu tento výsledek dodal sebevědomí v tom, že s konkurenceschopným autem dokáže zajíždět silné výsledky, odpověděl: „Jo, závodil jsem tady s každým a vždy jsem byl na stejné úrovni. Zvítězil jsem v každém šampionátu, ve kterém jsem kdy závodil. Vyhrál jsem závody ve formuli Renault, zvítězil jsem v motokárových šampionátech, ovládl jsem formuli 3 a GP3. Půl sezóny jsem se pohyboval v první desítce v DTM a ve formuli 1 jsem také zvítězil.“
„Dokážu to. Jsem tady jeden z nejlepších a nebojím se to říct,“ prohlásil s jistotou Ocon.
Je nutno říct, že i přes ne zcela vydařené poslední dvě sezóny v Haasu není Esteban Ocon žádným slabým jezdcem. Ve stejném voze dokázal závodit bok po boku s Fernandem Alonsem nebo Sergiem Pérezem. Dalším skvělým počinem byl jeho triumf ve Velké ceně Maďarska v roce 2021. Kromě toho získal za Alpine také senzační pódium v Monaku v roce 2023 a druhé místo v promáčené Brazílii v roce 2024. Také za Haas odjel několik solidních závodů jako třeba loni v Číně nebo v Abu Zabí a samozřejmě nyní v Ázerbájdžánu. Jeho celková bilance oproti Bearmanovi je však negativní.
Za zmínku stojí ještě jeho titul v evropské formuli 3 v roce 2014, kde za sebou ve stejném voze nechal i jistého Maxe Verstappena.
Navzdory tomu nejsou jeho vyhlídky na příští sezónu nijak růžové. Jeho setrvání v Haasu po jeho slovech a slovech samotného šéfa stáje Komacua nevypadá reálně. Podle spekulací, které se objevily, by se mohl v příštím roce stát rezervním jezdcem Aston Martinu.