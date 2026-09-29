Bývalý brankář Atlética Madrid skončil v nemocnici. Na hlavu mu v klubové jídelně spadla těžká dekorace

Nehoda by za jiných okolností zůstala kuriózní notičkou. Jenže Mallorca hraje druhou ligu s pouhými třemi brankáři na soupisce áčka, a dva z nich jsou teď mimo. Lucas Bergström odjel na reprezentační sraz s Finskem, Cuéllar leží v nemocnici. Na brankovišti zůstává jediný muž: Arnau Tenas.
Co přesně se stalo v Ciutat Esportiva
Podle oficiálního komuniké RCD Mallorca se na Cuéllara v jídelně tréninkového centra Ciutat Esportiva Antonio Asensio zřítila „objemná konstrukce“, která tvořila součást dekorace místnosti. Klub použil výraz „estructura voluminosa“, tedy rozměrná, nikoli výslovně těžká. O hmotnosti, materiálu ani tvaru předmětu se komuniké nezmiňuje.
Cuéllar utrpěl to, co klub označil jako „vážnější zranění hlavy“. Byl převezen do nemocnice a měl zůstat minimálně 24 hodin na pozorování. Zpráva agentury Reuters převzatá Guardianem doplnila, že se brankář zotavuje dobře a lékaři neodhalili další komplikace. Cadena SER potvrdila, že je mimo ohrožení života.
Proč konstrukce spadla, klub veřejně nevysvětlil. Bez technické zprávy nelze rozlišit mezi špatným uchycením, únavou materiálu a jinou příčinou. Jisté je jedno: k nehodě nedošlo na ulici ani na dovolené, ale uvnitř zázemí, za jehož bezpečnost odpovídá zaměstnavatel. Španělský zákon o prevenci pracovních rizik ukládá klubu jako zaměstnavateli povinnost garantovat bezpečnost ve všech aspektech souvisejících s prací. Na Baleárách bývají vážné pracovní úrazy předmětem šetření místního inspekčního orgánu IBASSAL, zda už bylo u této nehody zahájeno, ale zatím potvrzené není.
Veterán, který nechytá, a přesto chybí
Cuéllarova role v Mallorce se dá nejlépe popsat jeho vlastními slovy z klubového rozhovoru po letním prodloužení smlouvy: „Sekundární postava.“ V sezoně 2026/27 zatím neodchytal za áčko ani minutu. V prosinci 2025 se přesto zapsal do historie jako nejstarší hráč, který kdy za RCD Mallorca nastoupil.
Jeho kariérní oblouk sahá daleko. Produkt mládežnického systému Atlética Madrid, kde v letech 2004–2007 nasbíral osm ligových startů za první tým. Pak roky po menších španělských klubech, až v roce 2023 přistál na Mallorce. Letos v létě, ve 42 letech, prodloužil smlouvu do roku 2027. Ne proto, že by chytal. Proto, že drží kabinu, tréninkovou kvalitu a (jak se teď ukazuje) představuje pojistku, bez které je brankářská hierarchie nebezpečně tenká.
Mallorca s jedním brankářem
Oficiální soupiska prvního týmu uvádí tři gólmany: Tenase, Bergströma a Cuéllara. Bergström, finský reprezentant, odjel na zářijový sraz a chybí pro ligové zápasy s Almeríí i Gironou. Cuéllar je po pondělní nehodě mimo s neupřesněným termínem návratu. Nejbližší ligový zápas (v neděli 4. října na hřišti Girony) tak Mallorca s největší pravděpodobností odehraje s Tenasem jako jedinou reálnou brankářskou variantou z áčka.
Nouzové krytí existuje, ale pochází z nižších pater klubu:
- Toni Dols – už seděl na lavičce při nedělní prohře 0:1 s Almeríí, den před Cuéllarovou nehodou.
- Nil Torreguitart – brankář filiálního týmu Mallorca B, podle Cadena SER doplňuje tréninkový provoz.
Ani jeden z nich nemá ligovou minutáž za áčko v této sezoně. Pokud by se cokoli stalo Tenasovi, Mallorca by šla do zápasu s brankářem, který dosud chytal pouze za rezervu.
Co bude dál
Klub nezveřejnil časový horizont Cuéllarova návratu. Dvacet čtyři hodin na pozorování je minimum, charakter zranění hlavy ale obvykle vyžaduje delší klid. Podle našeho odhadu je nedělní zápas v Gironě pro Cuéllara velmi nepravděpodobný.
Otevřená zůstává i otázka příčiny pádu konstrukce. Dokud ji klub nebo příslušné orgány nezodpoví, visí nad tréninkovým centrem Son Bibiloni jednoduchá otázka: co dalšího tam ještě není bezpečně uchycené?
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner