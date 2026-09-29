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Bývalý brankář Atlética Madrid skončil v nemocnici. Na hlavu mu v klubové jídelně spadla těžká dekorace

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28. září 2026 zasáhla Ivána „Pichu“ Cuéllara v tréninkovém centru na Mallorce padající část výzdoby jídelny. Klub potvrdil vážnější zranění hlavy a převoz do nemocnice.
Bývalý brankář Atlética Madrid skončil v nemocnici. Na hlavu mu v klubové jídelně spadla těžká dekorace

Bývalý brankář Atlética Madrid skončil v nemocnici. Na hlavu mu v klubové jídelně spadla těžká dekorace

Zdroj: Pichu Cuéllar/ Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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