Vytáhnete peřinu ze skříně a hodíte ji na postel. Většina lidí netuší, že po létě v ní přežívají miliony roztočů. Zbavíte se jich podomácku

Roztoči rodu Dermatophagoides nepotřebují světlo, nepotřebují čerstvý vzduch a rozhodně nepotřebují viditelnou špínu. Stačí jim prach, zbytky lidských kožních šupin zachycené v textilu a vlhkost, kterou výplň nasála během posledních nocí před uložením. Uzavřená skříň jim nevadí, naopak: stabilní teplota a nedostatečné proudění vzduchu vytvářejí podmínky, ve kterých populace přežívá, a při vyšší vlhkosti se dokonce množí. Největší riziko proto nespočívá v tom, kde peřina ležela, ale v okamžiku, kdy ji bez jakékoli kontroly hodíte zpátky na postel.
Proč uzavřená skříň roztoče nezastaví
Představa, že měsíce v temném úložném prostoru roztoče vyhubí, je lákavá, ale mylná. Tito drobní pavoukovci, dorůstající sotva čtvrt milimetru, získávají vodu přímo z vodní páry v okolním vzduchu. Podle odborné studie publikované na PubMed jim k aktivnímu životu stačí relativní vlhkost nad 65–70 %. Pod hranicí 50 % aktivní jedinci postupně hynou, ovšem část populace dokáže přečkat nepříznivé období v odolném stadiu protonymfy, a to i celé měsíce.
V českých bytech se doporučená vlhkost pohybuje kolem 45–55 %, jak uvádí Státní zdravotní ústav. Jenže reálná čísla kolísají. V panelácích bývá vzduch často sušší, kolem 30–40 %, ale stačí sušit prádlo v ložnici, vařit bez digestoře nebo špatně větrat, a vlhkost vyskočí k 60 % i výše. Právě v takových domácnostech peřina uložená do skříně lehce navlhlá představuje pro roztoče ideální úkryt.
Samice klade denně jedno až dvě vajíčka, za svůj život jich vyprodukuje padesát až osmdesát. Celý životní cyklus od vajíčka po dospělce trvá přibližně dva až čtyři měsíce. Při vyšší vlhkosti roztoči intenzivněji požírají kožní šupiny, rychleji se rozmnožují a produkují více trusu, hlavního zdroje alergenů. Formulace „miliony roztočů“ dává smysl zejména u celého lůžkového prostředí nebo u dlouhodobě neošetřovaných textilií; u jedné konkrétní přikrývky závisí skutečný počet na vlhkosti, stáří, typu výplně a předchozím zacházení.
Alergeny přežívají i mrtvé roztoče, a to celé měsíce
Zásadní detail, který většina lidí přehlíží: zdravotní problém nezpůsobují jen živí roztoči. Jejich trus, zbytky těl a stabilní alergeny zůstávají v textilu dlouho po úhynu celé kolonie. Podle odborného přehledu Americké akademie alergologie a imunologie mohou být tyto alergeny za určitých kombinací teploty a vlhkosti stabilní i po osmnácti měsících.
Pro zdravého člověka bez citlivosti jde primárně o komfortní záležitost. Pro alergiky, astmatiky a malé děti s predispozicí je situace vážnější. CDC řadí roztoče mezi běžné vnitřní spouštěče astmatických záchvatů a doporučuje pravidelné praní ložního textilu, důsledné dosušení a udržování nízké vlhkosti v obytných prostorech. Roztoči přitom nepatří mezi parazity, nekousají ani nesají krev. Živí se výhradně odloupanými kožními šupinkami. Právě proto je tak snadné jejich přítomnost přehlédnout.
Větrání versus praní: kolik alergenů skutečně odstraníte
Pověsit peřinu na balkón a nechat ji celý den na vzduchu, to je nejrozšířenější podzimní rituál. Pomáhá? Částečně. Větrání odvede zbytkovou vlhkost a zbaví textil zatuchlého pachu. Alergenový materiál zachycený hluboko ve výplni ale zůstane prakticky nedotčený.
Japonská studie zaměřená na lůžkoviny ukázala, že vyklepání a vysávání sníží koncentraci roztočových alergenů zhruba o 40 %. Celé vyprání v pračce dosáhlo redukce přes 90 %. Rozdíl je propastný.
Při praní funguje kombinace tří mechanismů: teplo, mechanické působení bubnu a vyplavení vodou. Odborné zdroje uvádějí 54–60 �C jako teplotu, při které roztoči spolehlivě hynou. IKEA u svých přikrývek doporučuje 60 �C a okamžité sušení bez prodlení. Ovšem i nižší teplota má smysl, část roztočů se při praní odplaví nebo utopí. U použitých přikrývek vložených do sušičky na jednu hodinu uhynulo 99 % roztočů.
Praktický postup závisí na typu výplně:
- Syntetická přikrývka — většinou snese 60 �C, standardní program, extra máchání.
- Péřová nebo prachová přikrývka — jemný či vlněný program, 40–60 �C podle štítku, nízké otáčky odstřeďování, důkladné máchání.
- Sušení — velkokapacitní sušička s míčky (u peří nezbytné pro rozbití chuchvalců), průběžné přeskládání, následné dosoušení na stojanu jeden až dva dny.
Jak poznat, že výplň vyschla i uvnitř? Promněte peřinu mezi prsty v několika místech. Pokud cítíte chladnější, těžší zóny nebo slepené hrudky, sušení pokračuje. Zatuchlý pach, který se vrátí po pár hodinách v pokoji, signalizuje totéž.
Jak uložit peřinu na příští sezónu, aby se problém neopakoval
Prevence začíná ještě předtím, než přikrývku složíte do skříně. Vyperte ji nebo nechte vyčistit podle štítku. Vysušte do úplného sucha, včetně jádra výplně, kde vlhkost přetrvává nejdéle. Nechte vychladnout na pokojovou teplotu. Teprve potom ukládejte.
Vhodnější variantou obalu je prodyšný textilní vak, který umožňuje minimální cirkulaci vzduchu. Neprodyšné plastové pytle naopak uzavírají zbytkovou vlhkost uvnitř a vytvářejí přesně ty podmínky, ve kterých roztoči prosperují. Ve skříni pomáhá suché prostředí, průběžné větrání místnosti a odstup od zdrojů vlhkosti.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková