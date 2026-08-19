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V Buchlovských kopcích se srazila dvě auta, pět zraněných

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Vážná nehoda se stala ve středu odpoledne v takzvaných Buchlovských kopcích, tedy na silnici I/50 na Uherskohradišťsku. Při srážce dvou aut se zranilo pět lidí.
Nehoda dvou aut v Buchlovských kopích na Uherskohradišťsku. Foto: HZS Zlínského kraje

Nehoda dvou aut v Buchlovských kopích na Uherskohradišťsku. Foto: HZS Zlínského kraje

Zdroj: ČRzprávy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR nehody

ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.

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