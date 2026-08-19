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Jedna z nejkrásnějších pláží Chorvatska je schovaná pod útesem. Cesta k ní trvá téměř hodinu, ale stojí za to

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Bílé oblázky, průzračná voda a kolem jen skály a příroda. Pláž Sveti Ivan na ostrově Cres vypadá jako místo z katalogu, jenže dostat se k ní není vůbec snadné.
Jedna z nejkrásnějších chorvatských pláží neleží na očích: Kdo se k ní vydá, musí si vyhradit téměř hodinu.

Jedna z nejkrásnějších chorvatských pláží neleží na očích: Kdo se k ní vydá, musí si vyhradit téměř hodinu.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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