Jedna z nejkrásnějších pláží Chorvatska je schovaná pod útesem. Cesta k ní trvá téměř hodinu, ale stojí za to

Chorvatské pobřeží má řadu míst, kam stačí sejít pár kroků od apartmánu a člověk je u moře.
Pláž Sveti Ivan pod vesnicí Lubenice na ostrově Cres je přesným opakem. Leží ukrytá hluboko pod vysokým útesem a právě její odlehlost je jedním z důvodů, proč si dodnes zachovala atmosféru, kterou v nejnavštěvovanějších letoviscích hledají turisté stále obtížněji. Odměnou za cestu jsou bílé oblázky, velmi čistá voda a kulisa strmých skal. K moři vede prudká cesta z Lubenice
Kdo se rozhodne přijít pěšky, musí nejprve zamířit do historické vesničky
Lubenice, která stojí vysoko nad pobřežím. Odtud pokračuje úzká a místy velmi strmá stezka směrem k moři. Samotný sestup trvá přibližně 45 až 50 minut. Mnohem větší zkouškou ale může být cesta zpět, protože návštěvníky čeká výstup do kopce.
Právě v létě není dobré náročnost trasy podceňovat.
Pevná obuv a dostatečná zásoba vody jsou prakticky nutností. Na samotné pláži navíc nejsou běžné turistické služby, takže není možné spoléhat na restauraci, stánek nebo obchod. Kdo chce u moře strávit větší část dne, měl by si jídlo i pití přinést s sebou. Náročnější dostupnost má jednu velkou výhodu
Právě cesta, která část návštěvníků odradí, pomáhá udržet Sveti Ivan v mnohem klidnější podobě než řadu snadno dostupných chorvatských pláží.
Ani během hlavní sezony zde zpravidla nepanuje takový ruch jako v typických přímořských centrech. Pláž je známá především bílými oblázky, tyrkysově působící vodou a přírodou bez velkých hotelových komplexů přímo za zády.
Místní turistická organizace ji řadí mezi nejkrásnější pláže ostrova Cres. V minulosti se dokonce objevila na 15. místě výběru čtyřiceti nejkrásnějších pláží světa, který zveřejnil německý deník Bild. Nejde tedy o úplně neznámé místo, jeho poloha ale stále funguje jako poměrně účinný filtr proti masové návštěvnosti.
Pod útesem se ukrývá jedna z nejkrásnějších pláží Chorvatska: Cesta k ní zabere téměř hodinu.
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Kdo nechce šlapat, může přijet po moři
Pěší cesta není jedinou možností.
Na Sveti Ivan se dá připlout soukromou lodí, organizovaným výletem nebo lodním taxi. Pro rodiny s menšími dětmi, starší cestovatele nebo každého, kdo nechce v letním horku absolvovat prudký výstup zpět k Lubenici, může být právě cesta po moři výrazně pohodlnější variantou.
Nedaleko se nachází také
Plava Grota neboli Modrá jeskyně, další známé přírodní místo této části Cresu. Sluneční paprsky pronikající do jeskyně vytvářejí ve vodě výrazné modré odstíny, a proto bývá návštěva jeskyně součástí některých výletů lodí podél zdejšího pobřeží. Nad pláží stojí vesnice vysoko na skále
Samotné Lubenice rozhodně nejsou jen výchozím bodem k moři. Osada leží na přibližně
378 metrů vysokém útesu a její historie sahá hluboko do minulosti. Místo dnešní vesnice bylo osídlené už v předhistorickém období a později zde existovalo také římské sídlo Hibernicia. Dodnes se zachoval charakter staré kamenné zástavby a úzkých uliček.
Pohled z Lubenice na pobřeží zároveň ukazuje, proč je návštěva Sveti Ivan tak neobvyklým zážitkem. Moře se odsud nachází hluboko pod vesnicí a cesta dolů není jen krátkou procházkou k vodě.
Právě spojení náročnějšího přístupu, čistého moře a téměř nedotčené přírody ale dělá z této pláže místo pro cestovatele, kterým běžné chorvatské letovisko nestačí.
total-croatia-news.com , visitcres.hr , croatia.hr