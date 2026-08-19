Cerúndolo na tréninku v Cincinnati: Nesnáším tenis, chci domů do Buenos Aires. Za pět turnajů má jedinou výhru

21. června 2026 stál Francisco Cerúndolo na centrkurtu Queen’s Clubu s trofejí pro vítěze ATP 500 a otáčel finále proti Tommymu Paulovi. O necelých osm týdnů později odcházel z prvního kola Cincinnati po porážce 4:6, 4:6 s Nunem Borgesem, a Cincinnati se stalo jediným turnajem Masters 1000, kde za celou kariéru nevyhrál ani jeden zápas. Mezi těmito dvěma body leží příběh, který není jen o výsledcích.
Od titulu k volnému pádu
Série po Queen’s vypadá brutálně. Na Wimbledonu Cerúndolo schytal od Jaumeho Munara debakl 1:6, 4:6, 3:6 hned v prvním kole. V Los Cabos se zdálo, že se chytá, prošel do čtvrtfinále, jenže tam po vyhraném tie-breaku 7:6(11) proti Arthuru Geovi kompletně zkolaboval: 4:6 a hlavně 0:6 ve třetím setu. Jediná turnajová výhra v celé šňůře. V Montrealu přišla porážka s Alexem Michelsenem 3:6, 4:6. A pak Cincinnati.
Borges přitom nebyl žádný náhodný soupeř. Portugalec o dva dny později v Cincinnati smetl i Andreje Rubljova 6:3, 6:4 a prošel do třetího kola. Cerúndolo nepadl s outsiderem, padl s hráčem v plné formě.
„Byl jsem na nože s tenisem i se životem“
Výbuch v Cincinnati nepřišel z ničeho. Klíč k pochopení nabízí rozhovor, který Cerúndolo poskytl argentinské Infobae den po triumfu v Queen’s. Popsal v něm, co prožíval po Roland Garros: „Byl jsem na nože s tenisem i se životem.“ Tenis si neužíval, odletěl do Buenos Aires, vzal si týden bez rakety a začal znovu pracovat na mentální stránce.
Tehdy mu pomohl nový impulz v podobě spolupráce s Nicolásem Massúem vedle stálých koučů Nicoláse Pastora a Pabla Cuevase. Výsledek přišel rychle, titul v Londýně. Jenže efekt vydržel přesně jeden turnaj. Od Wimbledonu se spirála roztočila znovu, a tentokrát bez viditelného záchytného bodu.
Čísla říkají víc než emoce
Paradox Cerúndolovy sezony spočívá v tom, že celkový obraz stále nevypadá katastrofálně. Do Cincinnati vstupoval s bilancí 28:15, dvěma tituly v roce 2026 (Buenos Aires a Queen’s) a pěti kariérními trofejemi. V oficiálních ATP materiálech figuroval jako nasazená dvacítka. Jenže od Queen’s nepřidal žádný delší turnajový run a na hardovém povrchu, na kterém se hraje US Open, má z posledních dvou turnajů bilanci 0:2.
- Wimbledon: 1. kolo, prohra s Munarem 1:6, 4:6, 3:6
- Los Cabos: čtvrtfinále, kolaps s Geou 6:7(11), 6:4, 0:6
- Montreal: 1. kolo, prohra s Michelsenem 3:6, 4:6
- Cincinnati: 1. kolo, prohra s Borgesem 4:6, 4:6
Žebříčkový dopad zatím není dramatický, v Cincinnati neměl co obhajovat, jeho tamní historie byla 0:3. Riziko je ale kumulativní. Bez bodů z posledních turnajů před US Open se pozice ve světové pětadvacítce stává křehkou.
Co to znamená před US Open
Cerúndolo už jednou dokázal, že umí z mentálního dna vystřelit nahoru během dnů. Po Roland Garros to zvládl. Otázka je, jestli má energii na stejný obrat podruhé za jednu sezonu. Video z Cincinnati, ať už zachycuje cokoli přesně, zapadá do vzorce, který sám popsal v červnu: tenis přestane bavit, hlava přestane spolupracovat a jediný reflex je útěk domů.
Nepotřebuje technickou přestavbu. Potřebuje jeden klidný zápas, ve kterém si připomene, proč vůbec hraje. Jestli to přijde v New Yorku, nebo až po něm, rozhodne pravděpodobně víc jeho hlava než ruka.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář