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Pirát po faulu zuří. Koleno mě mohlo dostat na vozík

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Dennívýzva
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Samuel Krištofič se po diskvalifikačním konci odvety s Marcinem Naruszczkou pustil do polského soupeře. Tvrdí, že zakázané koleno mohlo mít mnohem vážnější následky než jen cestu do nemocnice.
Pirát po faulu zuří. Koleno mě mohlo dostat na vozík

Pirát po faulu zuří. Koleno mě mohlo dostat na vozík

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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