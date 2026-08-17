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Nejsilnější magnet ve vesmíru odhalil zvláštní vlastnost prázdného prostoru

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Prázdný prostor možná není tak prázdný, jak se dlouho předpokládalo. Pozorování magnetaru pomocí moderních rentgenových teleskopů přineslo dosud nejsilnější důkaz existence kvantového jevu, který před téměř 90 lety předpověděl Werner Heisenberg.
Nejsilnější magnet ve vesmíru odhalil zvláštní vlastnost prázdného prostoru

Nejsilnější magnet ve vesmíru odhalil zvláštní vlastnost prázdného prostoru

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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