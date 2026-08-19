Mně můžete věřit, reagoval Babiš z dovolené na kritiku. Lidé mu pod fotkou připomněli jeho vlastní slova o Fialovi

Andrej Babiš zveřejnil z dovolené video, v němž ujišťoval, že pracuje víc než obvykle, bez schůzek prý stihne víc. Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Kritici mu pod příspěvkem začali připomínat jeho vlastní archiv výroků: sliby, že jako premiér „osobně sežene“ chybějící léky, sněmovní tirády o „nečinnosti a neschopnosti Fialovy pětikoalice“ a facebookové statusy o zdražování léků. Načasování nemohlo být horší. Od 1. srpna totiž SÚKL zavedl tvrdé limity na výdej tamoxifenu, léku proti rakovině prsu, který v Česku nemá registrovanou náhradu.
Lék na příděl, premiér na pláži
Tamoxifen Ebewe byl jediný registrovaný přípravek s touto účinnou látkou v Česku. Když jeho výrobce na přelomu roku 2025 a 2026 oznámil výpadek z výrobních důvodů, SÚKL konstatoval, že lék nelze nahradit jiným registrovaným léčivem. Ministerstvo zdravotnictví sáhlo po náhradním dovozu neregistrovaného Tamoxifenu Orifarm z Dánska, jenže i ten narazil na kapacitní problémy.
Výsledek? Krizový režim. Pacientky od srpna dostanou maximálně jedno balení na recept, další nejdřív za 21 dní. Ročně se přitom v Česku spotřebuje kolem 40 tisíc balení a podle Radiožurnálu je tamoxifen pro zhruba desetinu pacientek s karcinomem prsu nenahraditelný. Nejde o okrajový lék, jde o základní pilíř hormonální léčby, kterou v Česku podstupují tisíce žen.
Archiv, který mluví sám
Babišův problém není dovolená. Čtyři dny volna si může vzít každý premiér. Problém je v tom, co říkal, než se jím stal.
V říjnu 2025, krátce po volbách, prohlásil před kamerami TN.cz: „Pokud budu premiér, postarám se o to stejně, jako jsem se za covidu postaral o oxygenátory… potřebné léky bez problémů osobně seženu.“ Ve Sněmovně v listopadu 2024 navrhoval mimořádný bod o „dlouhodobém nedostatku základních léků, který způsobila nečinnost a neschopnost Fialovy vládní pětikoalice“. A ještě v březnu 2026 na Facebooku psal: „Fialova vláda vám zvýšila daně a zdražila léky.“
Tři výroky, jeden vzorec: Babiš si z lékové dostupnosti udělal osobní politickou kompetenci. Ne systémový problém, ne agendu ministerstva, ale osobní slib. A právě proto ho stejné téma dohání výrazněji než jakéhokoli jiného premiéra. Kdo slibuje, že léky „osobně sežene“, nemůže pak z dovolené natáčet video o tom, že pracuje na dálku.
Co říkají odborníci a co mohou dělat pacientky
Česká onkologická společnost výpadek tamoxifenu řešila už na zasedání výboru v prosinci 2025. Její stanovisko zní opatrně: krátkodobé přerušení léčby nebo odložení jejího zahájení po konzultaci s onkologem nepředstavuje zásadní problém, pokud nepřesáhne 14 dní. Jenže „krátkodobé“ je relativní pojem, když dodávky váznou měsíce.
Pacientky, které tamoxifen v lékárně neseženou, mají několik možností:
- Ověřit dostupnost přes mapu v aplikaci eRecept, kde jsou přípravky s příznakem omezené dostupnosti.
- Požádat lékárníka o individuální objednávku ze zahraničí; takový lék ale standardně nehradí pojišťovny, byť se řeší možnost zpětného proplacení.
- Kontaktovat ošetřujícího onkologa, který může upravit léčebný postup nebo pomoci s dostupností přes nemocniční lékárnu.
Politika osobních garancí
Babiš lékovou dostupnost rámoval jako premiérské téma už v roce 2019, kdy na webu vlády prezentoval emergentní objednávkový systém s dodáním do dvou pracovních dnů. Sedm let poté jeho vlastní vláda zavádí příděly na protinádorový lék. Petr Fiala mu z opozice poslal veřejný vzkaz, že „se věci nevyvíjejí dobře“, a kruh se uzavřel.
Podle nás nejde o to, jestli premiér smí jet na dovolenou. Smí. Jde o cenu maximalistické rétoriky. Kdo v opozici slibuje, že problémy vyřeší osobně, musí počítat s tím, že mu internet jednou přehraje jeho vlastní slova. A přesně to se stalo.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Lucie Plíhalová