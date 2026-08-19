Bývalo to skoro v každém obýváku. Dnes po tom starožitníci doslova pasou

V červnu letošního roku klepl aukcionář v pražském Arthouse Hejtmánek kladívkem na pár křesel H-269. Dosažená cena: 55 000 Kč bez aukční přirážky. O pár lotů dál odešla sestava křesla H-269 s taburetem „Tulipán“ za 41 000 Kč. Ve stejné době se na Aukru prodalo křeslo s popiskem „HALABALA!!!!“ za 1 560 Kč. Tři kusy, tři světy. A právě v tom rozpětí se skrývá celý příběh nábytku, který kdysi stál v tisících československých obýváků a dnes se o něj přetahují sběratelé, galerie i zahraniční dealeři.
Křeslo, které znal každý, a málokdo si ho vážil
Jindřich Halabala navrhl model H-269 ve třicátých letech pro Spojené UP závody v Brně. Charakteristické obloukové područe z ohýbaného buku, nízké opěradlo, široký sedák: funkcionalistický tvar, který se dal vyrábět sériově. A taky se vyráběl. Produkce pokračovala ještě v padesátých letech, takže se křeslo dostalo do obrovského množství domácností po celém Československu. Bylo pohodlné, cenově dostupné a esteticky nadčasové, jenže právě ta masovost mu dlouho bránila v cestě na piedestal sběratelského trhu. Bylo ho prostě moc.
To se změnilo. Kateřina Wichterlová z pražské Modernisty popisuje zájem trvající přes dvě dekády, s největším boomem zhruba před osmi lety. Ceny oproti starším muzejním nákupům narostly o stovky procent. Tahounů je několik: čisté linie, řemeslná konstrukce s pružinami a koňskými žíněmi, nostalgie po první republice a prostý fakt, že dochovaných originálů ubývá.
Tři cenové hladiny, které se nesmí míchat
Kdo dnes hledá nebo prodává „Halabalu“, narazí na tři zásadně odlišné trhy:
Bazarový a aukční spodek. Na Sbazaru, Bazoši i Aukru se křesla s označením „Halabala“ objevují za 1 500 až 5 000 Kč. Jenže nízká cena obvykle znamená nejasnou autenticitu, jiný model nebo stav vyžadující nákladnou renovaci. Uzavřené aukce na Aukru v roce 2026 ukazují dosažené ceny 1 560 a 2 201 Kč, a to za kusy bez ověřeného modelu a bez kurátorského popisu. Ověřené originály a kvalitní restaurování. Tady se bavíme o desítkách tisíc. Na Bazoši je H-269 v patině za 23 000 Kč, renovované kusy za 54 000 až 69 000 Kč. Galerie Kopacka nabízí restaurovaný H-269 s taburetem za 58 000 Kč. Arthouse Hejtmánek dosáhl na aukci 41 000 a 55 000 Kč. Galerijní a mezinárodní retail. Galerie 22 prodává restaurovaný pár za zhruba 133 000 Kč v přepočtu, na platformě 1stDibs je pár z Prahy v nabídce za přibližně 370 000 Kč včetně DPH. To už je jiná liga, a jiný kupec.
Důležitý srovnávací bod nabízí samotná Modernista: nová licencovaná replika H-269 stojí od 62 900 Kč plus potahový materiál. Trh tedy platí vysokou částku už jen za samotný Halabalův návrh, bez jakékoli vintage provenience.
„Halabala“ neznamená automaticky H-269
Tady je zásadní problém, na který narazí každý, kdo si řekne „tohle mám přece doma“. Slovo „Halabala“ se v českých bazarech používá nesmírně volně. Označují se jím křesla různých modelů, různých výrobců, někdy i kusy, které s Halabalou nemají nic společného, prostě vypadají retro a mají ohnuté područe.
Skutečný H-269 poznáte podle kombinace znaků: uzavřené obloukové područe z mořeného a lakovaného buku, čalouněný korpus, rozměry zhruba 74 až 78 cm na výšku, 69 až 71 cm na šířku a 86 až 90 cm do hloubky. Na spodní nebo zadní straně může být výrobní štítek, ale není vždy dochovaný. A pozor: Wichterlová z Modernisty výslovně varuje, že na trhu kolují i nově vyrobené kusy vydávané za restaurované originály. U lakovaných křesel je laik prakticky nepozná. Prémii proto nesou kusy s prokazatelnou proveniencí. Bez ní jde jen o domněnku.
VIDEO Co udělat, když máte doma podezřelé křeslo
Prvním krokem není renovace, ale dokumentace. Prohlédněte detailně opotřebení, zkontrolujte spodek a zadní stranu kvůli štítku nebo jakémukoli údaji o výrobci. Nafoťte celek i detaily: područe, čalounění, konstrukci. Teprve pak oslovte odborníky.
Antik Praha doporučuje obeslat více prodejců najednou a poslat důkladnou fotodokumentaci. Praktické kanály jsou tři: online aukce typu Aukro pro rychlé otestování trhu, síť starožitníků a komisních prodejců a specializované designové galerie. U dražších kusů se vyplatí konzultace s odborníkem na československý funkcionalismus.
A hlavně: nerestaurujte na vlastní pěst. Laický zásah umí hodnotu nevratně zničit. Profesionální restaurování může cenu výrazně zvýšit, ale jeho náklady mohou také převýšit výslednou hodnotu kusu. Nejdřív ocenění, pak rozhodnutí.
Nejen H-269: Halabalova renesance je širší
Křeslo H-269 je vlajková loď, ale ne jediný žádaný model. V českých starožitnictvích se vyhledávají i konferenční stolek H-259 přezdívaný „pavouk“ nebo židle H-214 známé jako „lízátka“. Modernista drží v nabídce licencované reedice modelů H-70, H-275 a H-79, což je spolehlivý signál přetrvávající poptávky. Halabalovo jméno navíc žije i institucionálně: Mendelova univerzita v Brně pořádá
mezinárodní soutěž a festival nesoucí jeho jméno, zaměřený na nábytek a interiérový design.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková