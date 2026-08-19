Slavia našla další fotbalový zázrak. Podepsala smlouvu s patnáctiletým Lukou Petrovičem

Když loni v říjnu podepisoval první profesionální kontrakt patnáctiletý Matouš Srb, vypadalo to jako ojedinělý krok. Jenže Slavia od té doby stejný scénář zopakovala u brankáře Dominika Jeřábka a teď přidává další jméno, Luku Petroviče. Tři podpisy s patnáctiletými hráči během necelých dvou let ukazují, že nejde o náhodu. Je to systém.
Kdo je Luka Petrovič
Záložník, ročník 2011, v oficiální soupisce Slavie vedený aktuálně v kategorii U16. Na první pohled nenápadná řádka v mládežnickém kádru. Čísla ale mluví jinak. V srpnu 2025 získal ocenění pro nejlepšího hráče 42. ročníku Bican Cupu, tradičního mezinárodního turnaje pořádaného Slavií. V reprezentačním profilu FAČR má zapsáno šest startů a dva góly za českou U15 v letech 2025–2026. V únoru 2026 figuroval v nominaci proti Itálii, kde ho italská federace vedla jako hráče Slavie.
MVP turnaje, produktivní reprezentant ve svém ročníku, pravidelné minuty v národním dresu. To je faktický základ, na kterém podpis stojí.
Proč Slavia podepisuje tak brzy
Patnáct let zní dramaticky, ale v českém fotbale už existují precedenty. Mladá Boleslav v roce 2020 veřejně přiznala, že smlouva s patnáctiletým Janem Buryánem byla jejím interním věkovým rekordem. Sparta podepisuje první profesionální kontrakty s hráči U17. Slavia ale v posledních dvou letech tempo zrychlila výrazněji než konkurence:
- Matouš Srb, podpis v 15 letech, říjen 2024, záložník s 29 góly v titulové sezoně U15
- Dominik Jeřábek, podpis v 15 letech, červenec 2026, brankář po postupu do U17
- Tomáš Cimpl, podpis v 16 letech, duben 2026, hráč U17
Petrovič do téhle řady zapadá přirozeně. Podle nás jde především o preventivní zajištění talentu, klub si chce hráče smluvně pojistit dřív, než se o něj začne zajímat širší konkurence. Hráč s mezinárodním oceněním a reprezentačními góly přirozeně vstupuje do hledáčku zahraničních skautů. Časný podpis tohle riziko řeší.
Kam vede cesta z akademie
První profesionální smlouva v patnácti neznamená, že Petrovič za pár měsíců nastoupí v Edenu v ligovém zápase. Slavia má propracovanou vývojovou pyramidu a její mládežníci jí procházejí krok za krokem.
Matěj Kotrba prošel přes U17 a U19 do U20, v sezoně odehrál 29 zápasů ve třetí lize a teprve poté podepsal profesionální smlouvu s platností do června 2029. Adam Paar po výkonech v U17 přešel do U19, absolvoval tréninky s B-týmem a dostal kontrakt do konce roku 2027. Ondřej Frolík, ročník 2008, se posunul do U20 a hrál Youth League.
Vzorec je jasný: U17 → U19 → U20/ČFL → B-tým → případně áčko. U patnáctiletého Petroviče je realistickým horizontem posun do vyšších mládežnických kategorií, ne okamžitý průlom do prvního týmu.
Co podpis skutečně znamená
Smlouva v tomto věku je signál, ne výsledek. Říká, že interní rating hráče je ve Slavii mimořádně vysoký a že klub ho považuje za součást svého dlouhodobého plánu. Konkrétní podmínky ani délku kontraktu Slavia veřejně neupřesnila, u jiných mládežníků uváděla smlouvy v rozmezí dvou až tří let.
Petrovič má měřitelné známky nadstandardu: turnajové MVP, reprezentační góly, pravidelné minuty v národním týmu svého ročníku. Jestli z toho vyroste ligový hráč, nebo zůstane příslibem, rozhodnou další tři čtyři sezony v slávistické pyramidě. Smlouva mu otevírá dveře. Projít jimi bude muset sám.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl