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Slavia našla další fotbalový zázrak. Podepsala smlouvu s patnáctiletým Lukou Petrovičem

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Záložník narozený v březnu 2011 má na kontě cenu pro nejlepšího hráče Bican Cupu a šest startů za českou U15. Slavia ho zavázala první profesionální smlouvou.
Slavia našla další fotbalový zázrak. Podepsala smlouvu s patnáctiletým Lukou Petrovičem

Slavia našla další fotbalový zázrak. Podepsala smlouvu s patnáctiletým Lukou Petrovičem

Zdroj: SK Slavia Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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