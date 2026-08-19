Jagiellonia Białystok vyřadila Rangers z pohárů. Polský tým reagoval videem na posměšky skotských médií

Když se v části skotského mediálního a fanouškovského prostoru před dvojzápasem rozjel vtip, že název Jagiellonia Białystok vypadá jako heslo na Wi-Fi, málokdo čekal, že se z něj stane bumerang. Jenže polský mistr z roku 2024 nejdřív 6. srpna 2026 porazil Rangers doma 2:1 a o týden později remizoval na Ibroxu 1:1. Součet 3:2 znamenal konec skotského velkoklubu v Evropské lize a začátek jednoho z nejsdílenějších fotbalových memů léta.
Dva góly Szmyta otočily první zápas
V Białystoku to zpočátku vypadalo na potvrzení papírových předpokladů. Rangers šli do vedení po vlastním gólu Guilhermeho Montóii a zdálo se, že favorit kontroluje průběh. Pak ale přišel Kajetan Szmyt. Polský záložník nejprve srovnal a ještě do konce zápasu přidal druhý gól. Trenér Rangers Derek McInnes po utkání
přiznal, že jeho tým „porazil sám sebe“.
Odveta 13. srpna na Ibroxu přinesla remízu 1:1. Rangers potřebovali vyhrát alespoň o dva góly, nedokázali ale ani vyhrát. Pro klub s 55 ligovými tituly, 33 skotskými poháry a evropskou trofejí z roku 1972 šlo o další bolestivou evropskou kapitolu.
Správné heslo na Wi-Fi
Bezprostředně po postupu zveřejnila Jagiellonia na svém oficiálním účtu na síti X video s útočníkem Nikem Prelecem. Pointa zněla jednoduše: „Správné heslo na Wi-Fi.“ Vtip cílil přímo na posměšky, které se před dvojzápasem šířily v části skotských médií a na sociálních sítích, podle nichž název polského klubu prý připomíná náhodně vygenerované heslo k bezdrátové síti.
Prelec není Polák, podle
profilu na webu UEFA jde o slovinského útočníka narozeného 10. června 2001, který prošel italským Cagliari a rakouskou Austrií Vídeň. Do Jagiellonie přišel v létě 2026 a hned 25. července se trefil v ligovém debutu proti Koroně Kielce. Ve videu po postupu přes Rangers se stal tváří klubové komunikace, a tím i tváří celého memu.
Na Redditu v komunitě r/soccer nasbíralo vlákno s videem přes 2 400 hlasů a stovky komentářů během prvních dnů. Ve skotské fanouškovské komunitě r/ScottishFootball se mísila sebeironie s frustrací a kritikou trenéra McInnese.
Pětina hodnoty, dvojnásobek odvahy
Čísla ukazují, jak velká disproporce mezi oběma kluby na papíře existovala:
Rangers Jagiellonia Tržní hodnota kádru (Transfermarkt) 124,3 mil. € 22,2 mil. € Kapacita stadionu 50 987 22 372 Domácí ligové tituly 55 1 Evropské trofeje 1 (PVP 1972) 0
Jagiellonia měla asi pětinovou tržní hodnotu kádru soupeře. Jenže tohle srovnání ignoruje kontext, který dělá výsledek méně šokujícím, než se na první pohled zdá. Polský klub šel do kvalifikace po 3. místě v Ekstraklase 2025/26 a hlavně po
čtvrtfinále Konferenční ligy téže sezony. To není profil exotického outsidera na jedno kolo. To je profil týmu, který už ví, jak se hraje v Evropě na jaře.
Rangers naopak vstoupili do ročníku v přestavbě. McInnes po odvetě sám řekl, že klub „není připraven“ na úroveň Evropské ligy. A není to poprvé: v létě 2017 Rangers vypadli s lucemburským Progres Niederkorn, což dodnes figuruje jako jedna z nejostudnějších porážek v historii skotského fotbalu.
Co bude dál s Jagiellonií
Vítěz dvojzápasu s Rangers postoupil do play-off Evropské ligy 2026/27, kde měla Jagiellonia narazit na vítěze páru Larne / Iberia Tbilisi. Termíny play-off UEFA stanovila na 20. a 27. srpna 2026. Papírově jde o příznivější soupeře než samotní Rangers; pokud Jagiellonia projde, dostane se do ligové fáze Evropské ligy.
Pro polský fotbal je to další důkaz rostoucí konkurenceschopnosti. Polsko se v pětiletém žebříčku UEFA asociací posunulo na 12. místo a každý další postup polského klubu zvyšuje tlak na okolní země, včetně Česka, v boji o lepší nasazení a více míst v pohárech.
Nik Prelec mezitím v Białystoku ví, že jeho jméno si po tomhle videu zapamatuje víc lidí než po gólu proti Koroně Kielce. Heslo na Wi-Fi se ukázalo jako správné.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Roman Vágner