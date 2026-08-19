Banánové muffiny pro děti i dospělé, kteří rádi zachraňují ovoce tím nejsladším způsobem

Ve chvíli, kdy doma zůstane pár přezrálých banánů a nikomu už se do nich nechce, není potřeba je rovnou vyhazovat. Na muffiny jsou skoro ideální. Z banánů se během chvilky dají upéct vláčné kousky a když se do těsta přidá i trochu čokolády, je z toho velmi slušná sladká věc. Postup je jednoduchý a díky banánům zůstane těsto měkké i druhý den. Stačí pár běžně dostupných surovin, trochu rozpuštěného másla a trouba vyhřátá na 180 °C.
Recept se dá navíc docela
snadno přizpůsobit tomu, co je zrovna doma. Někdy beru dva větší banány, jindy klidně čtyři menší a jen trochu stáhnu cukr. do těsta patří, to ano, ale už několikrát jsem místo ní sáhla po hrsti Čokoláda nasekaných ořechů a fungovalo to bez potíží. Podstatné je hlavně to, aby banány byly opravdu měkké a sladké. Z nich pak vzniknou muffiny, které mizí rychleji, než by člověk čekal.
Můj tip: Když chci, aby byly muffiny ještě šťavnatější, nerozmačkám banán úplně do hladka. Pár menších kousků v těstě nechám. Po upečení je to znát. Uvnitř nejsou suché ani po vychladnutí. Recept na vláčné banánové muffiny s čokoládou
Doba přípravy: 15 minut Doba pečení: 20 až 25 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: 12 muffinů Ingredience pro přípravu 3 vejce 150 g másla 150 g cukru krystal 2 ks zralé banány 150 g hladké mouky 1 balíček prášku do pečiva 80 až 100 g čokolády nasekané na kousky 1 špetka skořice, volitelně Postup přípravy sladkých banánových muffinů
1. Nejprve si předehřejte troubu na
180 °C a nachystejte muffinový plech. Košíčky lehce vymažte nebo vyložte papírovými formičkami, aby šly muffiny po upečení snadno vyndat.
2.
Máslo rozpusťte a nechte ho chvíli zchladnout. Nemělo by být horké, jinak by po přidání k vejcím mohlo těsto srazit.
3. Do mísy dejte
vejce a cukr krystal. Krátce je vyšlehejte do světlejší pěny. Není potřeba žádná dlouhá práce, stačí pár minut, aby základ získal trochu objemu.
4.
Banány rozmačkejte vidličkou. Když jsou opravdu měkké, jde to skoro samo. Kdo chce jemnější těsto, může je i rozmixovat. Já ale nechávám pár menších kousků.
5. Do vaječné směsi přilijte zchladlé
rozpuštěné máslo a přidejte rozmačkané banány. Promíchejte stěrkou nebo metličkou, jen tolik, aby se suroviny spojily.
6. V jiné misce smíchejte
hladkou mouku s práškem do pečiva. Pokud chcete těsto voňavější, přidejte i špetku skořice.
7. Sypkou směs nasypte k banánovému základu a jemně promíchejte. Těsto nepřešlehávejte. Jakmile zmizí suchá mouka, je hotovo. Nakonec vmíchejte nasekanou
čokoládu. Zdroj: se souhlasem Kouzlíme v kuchyni, Těsto na muffiny zbytečně nepřešlehávejte.
8. Těsto rozdělte do připravených formiček zhruba do dvou třetin až tří čtvrtin. Muffiny díky
prášku do pečiva pěkně vyběhnou, takže není potřeba je plnit až po okraj. Zdroj: se souhlasem Kouzlíme v kuchyni, Těsto plníme cca do 3/4 formiček.
9. Plech vložte do trouby a pečte asi
20 až 25 minut. Ke konci udělejte test špejlí. Když ji vytáhnete bez syrového těsta, jsou hotové. Rozteklá čokoláda na špejli nevadí.
10. Hotové
banánové muffiny nechte pár minut ve formě, pak je přesuňte na mřížku. Podávejte ještě lehce vlažné nebo úplně vychladlé. V uzavřené dóze zůstávají měkké do druhého dne, někdy i déle. Zdroj: se souhlasem Kouzlíme v kuchyni, Hotové muffiny necháme chvíli vychladnout. Rady z domácí kuchyně k banánovým muffinům Jestli jsou banány opravdu hodně sladké a tmavé, můžete ubrat trochu cukru. Těsto to bez potíží zvládne. Místo části čokolády se dají použít nasekané vlašské nebo lískové ořechy. Hodí se hlavně pro verzi ke kávě. Po upečení nechte muffiny chladnout mimo plech. Spodek pak nezvlhne a zůstanou pěkně nadýchané. Pokud chcete mít na povrchu hezké čokoládové puntíky jako z cukrárny, nevmíchávejte všechnu čokoládu do těsta. Malou část si odložte a nasypte ji na muffiny až těsně před pečením.
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Čokoládové muffiny, které chutnají jako rozpuštěná čokoláda proměněná v nadýchaný obláček
Zdroj a foto: Se souhlasem
Kouzlíme v kuchyni