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Invazivní dřevina má namále. Je ideální čas na likvidaci pajasanu žláznatého

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Konec léta je ideální doba na vypuzení agresivní asijské dřeviny. Pajasan žláznatý trápí zemědělce, stavaře, vinaře i alergiky. Bojují s ním města i majitelé pozemků. Je potřeba mít na paměti, že jeho likvidace má určitá pravidla.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek

Zdroj: Brněnská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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