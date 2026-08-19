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Hnědé listy na hortenzii nejsou nemoc. Tři chyby v péči, které keř zabíjejí zevnitř

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Léto 2026 přineslo do Česka rekordních 41,9 °C. Hortenzie na to reagují jako první a hnědé listy jsou jejich poslední varování.
Hnědé listy na hortenzii nejsou nemoc. Tři chyby v péči, které keř zabíjejí zevnitř

Hnědé listy na hortenzii nejsou nemoc. Tři chyby v péči, které keř zabíjejí zevnitř

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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