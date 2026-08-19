Hnědé listy na hortenzii nejsou nemoc. Tři chyby v péči, které keř zabíjejí zevnitř

Kdo teď projde zahradou, vidí to na vlastní oči: okraje listů suché jako papír, květy s rezavými mapami, celé větve svěšené k zemi. Hortenzie, keř, jehož řecký název doslova znamená „nádoba na vodu“, patří mezi první rostliny, které vedro zaskočí. A
letošní léto je v tom mimořádně krutě důsledné. Co hnědé listy skutečně říkají
Hnědnutí listu hortenzie může znamenat tři zásadně odlišné problémy a každý vypadá jinak:
Úpal a přísušek: Listy vadnou celé, okraje hnědnou, křehnou a drolí se. Poškození je nejsilnější na osluněné straně keře. Květy dostávají suché hnědé skvrny. Cercospora (listová skvrnitost): Na listech se objevují šedohnědé skvrny s výrazným tmavě purpurovým lemem. Vypadá to dramaticky, ale podle University of Maryland jde většinou o kosmetický problém, který keř nezabije. Botrytis (šedá hniloba): Drobné vodnaté skvrny na květech se rychle mění v nepravidelné hnědé mapy. Za vlhka se na napadených místech objeví šedý chmýřitý povlak. Poupata se neotevřou. Tohle už je vážné.
Rozlišit příčinu trvá minutu. Stačí se podívat, kde na keři poškození začíná, jestli na osluněných listech, na spodních patrech v hustém porostu, nebo na květech.
Jedna věc: konec povrchového kropení
Většina zahrádkářů hortenzie zalévá. Problém je, jak. Povrchové kropení hadicí smočí prvních pár centimetrů půdy, voda se rychle odpaří a kořenový bal zůstane suchý a přehřátý. Keř pak střídá krátkou úlevu s dlouhým stresem, a přesně tohle ho zabíjí.
Změna režimu vláhy znamená:
Hluboká zálivka do celé kořenové zóny, ne na povrch. Ideálně kapkovací hadicí nebo zasakovačem přímo ke kořenům. Objem: zhruba 2,5 cm vody týdně v normálu, 5 cm v horku. Prakticky to odpovídá pomalému lití z konve po dobu několika minut, dokud se voda nezačne hromadit na povrchu. Mulč: vrstva 5–8 cm kůry, štěpky nebo kompostu kolem báze keře. Zpomalí výpar, ochladí kořeny. Nikdy na list. Mokré listy za teplých nocí jsou pozvánka pro Botrytis; houbě stačí šest hodin souvislého ovlhčení.
Kdo má keř na jižní zdi u dlažby nebo štěrku, přidá ještě dočasné zastínění: stínící tkanina, deštník, cokoliv, co odfiltruje odpolední žár. Přesazení do stínu má smysl, ale až na podzim po opadu listů. V srpnu by transplantační šok situaci jen zhoršil.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Proč nejde čekat
Spálené listy se neobnoví. To je fakt, se kterým je třeba počítat. Ale živý keř s funkčními kořeny dokáže po stabilizaci vláhy obrůst novými listy a přežít do příští sezóny. Každý další den bez hluboké zálivky ale plochu nekróz zvětšuje, oslabuje fotosyntézu a zvyšuje náchylnost k sekundárním infekcím.
A je tu ještě jeden důvod, proč je právě srpen kritický. Velkolisté hortenzie, ty nejoblíbenější české zahradní kultivary, zakládají květní pupeny pro příští rok už v pozdním létě. Opakované vadnutí a stres v srpnu mohou znamenat, že keř sice přežije, ale příští rok nepokvete. Podle nás jde prakticky o zásah nejpozději do neděle 23. srpna, tedy v řádu dnů, ne „až bude čas“.
Když voda nestačí: houbové infekce
Pokud na květech vidíte šedý povlak a poupata hnědnou ještě zavřená, problém není sucho, je to
Botrytis. Tady víc vody situaci zhorší. Správný postup je opačný: odstranit napadené květy a listy, prosvětlit porost, omezit ovlhčení a případně aplikovat fungicid určený pro okrasné rostliny podle etikety. Důležité je vědět, že fungicid chrání zdravá pletiva před novou infekcí; už napadené části nezahojí.
U kořenových hnilob, kdy keř vadne i přes dostatečnou zálivku a půda je přitom mokrá, je situace nejzávažnější. Tady může během několika týdnů odumřít celá rostlina a řešením bývá výměna substrátu nebo stanoviště.
Ne každá hortenzie trpí stejně
Velkolisté hortenzie (Hydrangea macrophylla) a stromkovité (H. arborescens) jsou nejžíznivější a na horko reagují nejdramatičtěji, vadnou během hodin. Latnaté hortenzie (H. paniculata) snesou víc slunce a lépe se adaptují. Dubolisté (H. quercifolia) zvládají teplo obstojně, ale i ony chtějí vlhčí půdu a odpolední stín.
České léto 2026 přitom přineslo souběh, který je nebezpečný pro všechny druhy: červnové mrazy až −5,2 °C poškodily mladá pletiva a nové přírůstky, a vzápětí přišla tropická vlna, která oslabené keře dostala do extrému.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková