Soukalová před druhým porodem přiznala strach. Řeší, jestli zvládne lásku rozdělit mezi dvě děti

Gabriela Soukalová stojí pár týdnů před porodem a místo radostné fasády ukazuje i druhou stranu. V instagramovém příspěvku popsala obavu, jestli dokáže lásku a pozornost rozprostřít mezi starší dceru Izabelu a miminko, které se má brzy narodit. Není to pochybnost o druhém dítěti. Je to otázka, kterou si podle odborníků klade většina rodičů čekajících dalšího potomka, a přesto ji veřejně vysloví jen málokdo. Soukalová to udělala s otevřeností, která je pro ni typická už od prvního těhotenství v roce 2021.
Těhotenství, které sleduje celý Instagram
Druhé těhotenství Soukalová oznámila 12. března 2026 vtipným videem na Instagramu, lehce, s humorem, bez patosu. Jenže s postupujícími měsíci se tón jejích příspěvků proměnil. V polovině června v Show Jana Krause prozradila, že je v posledním trimestru, a přiznala, že druhé těhotenství je výrazně náročnější než první. Únava je větší, logistika s malou Izabelou složitější, tělo reaguje jinak.
Koncem června už média psala o „pár týdnech před porodem“. Soukalová tehdy na Instagramu napsala, že přibrala skoro dvacet kilo a cítí se hezky, a fanoušci ji za tu upřímnost zasypali povzbudivými komentáři. O několik dní později přidala fotografii s bříškem a slovy: „V mém srdci už dávno. V mém náručí už brzy.“ Příspěvek nasbíral během pár hodin tisíce lajků.
Strach, který zná většina rodičů
Mezi těmi osobnějšími příspěvky se objevil i ten nejzranitelnější. Soukalová v něm otevřela otázku, kterou britská NHS řadí mezi nejčastější obavy rodičů čekajících další dítě: „Budu milovat druhé dítě stejně jako první?“ A hned za ní následuje druhá, možná ještě tíživější varianta: nepocítí to starší dítě? Neuberu Izabele něco, co teď má celé?
Nejde o výstřednost ani o drama. Jde o psychologicky dobře zmapovaný jev. Příchod sourozence mění rodinnou dynamiku a rodiče, kteří si tuhle otázku kladou, paradoxně bývají ti citlivější a pozornější. Soukalová ji ale vyslovila veřejně, před statisíci sledujících, a právě v tom je rozdíl. Normalizuje pochybnost, místo aby ji schovávala za naleštěnou verzi mateřství.
Autenticita jako dlouhodobá strategie
Kdo Soukalovou na sítích sleduje déle, ví, že tohle není jednorázový výkřik. Už v roce 2021, kdy čekala Izabelu, oznámila těhotenství na CNN Prima NEWS a přiznala, že na něj nebyla připravená. Popisovala první týdny jako „peklo“, mluvila o nevolnostech a na Instagramu prosila ostatní matky o rady. Tehdy dominovaly fyzické obtíže. Teď, o pět let později, přibyla psychosociální rovina, a je vidět, jak se její reflexe mateřství prohloubila.
V Show Jana Krause letos řekla, že na sítích chce ukazovat i nepořádek v domácnosti, protože falešná dokonalost lidi spíš stresuje, než uklidňuje. Partner je podle jejích slov velkou oporou, ale sladění péče o dítě, domácnost a práci po narození Izabely popsala jako „obrovskou facku“ pro celou rodinu. Před druhým porodem ví, co ji čeká, a možná právě proto je ta obava konkrétnější.
Co se změnilo od konce kariéry
Aktivní biatlonovou kariéru Soukalová oficiálně ukončila 28. května 2019. Sama to tehdy rámovala jako vstup do další životní etapy. Sedm let poté je z nejúspěšnější české biatlonistky dvojnásobná nastávající matka, která o sobě mluví v kontextu rodiny, médií a každodenního provozu, ne závodních tratí. Sportovní úspěchy jí podle vlastních slov splývají. Přesný termín porodu nezveřejnila, ale z časové osy je zřejmé, že druhé dítě se narodí v létě 2026.
Proč je důležité říct to nahlas
Soukalová nedává návod na rodičovství. Nenabízí pět kroků, jak zvládnout sourozence. Dělá něco jednoduššího a zároveň vzácnějšího: ukazuje, že pochybnost není selhání, ale součást procesu. A že i žena, která zvládala tlak olympijských závodů, může mít strach z toho, jestli její starší dcera pocítí změnu.
Podle nás je právě tahle otevřenost důvodem, proč její těhotenské příspěvky sbírají tisíce reakcí a proč pod nimi převažuje podpora místo posměchu. Lidé poznají, když někdo mluví pravdu, i tu nepohodlnou.
Soukalová před pár týdny napsala, že miminko už má v srdci. Zbývá jen náruč.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta