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Google překvapil. Obrázky z Gemini už nebude označovat viditelným AI vodoznakem

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Google zavádí novinku, která může vyvolat další debaty o označování obsahu vytvořeného umělou inteligencí. Uživatelé Gemini si nově budou moci odstranit viditelný vodoznak z obrázků, videí i hudby. Skryté digitální označení ale zůstane zachováno.
Google překvapil. Obrázky z Gemini už nebude označovat viditelným AI vodoznakem

Google překvapil. Obrázky z Gemini už nebude označovat viditelným AI vodoznakem

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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