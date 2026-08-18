Google překvapil. Obrázky z Gemini už nebude označovat viditelným AI vodoznakemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Google překvapil. Obrázky z Gemini už nebude označovat viditelným AI vodoznakem
Prázdný prostor možná není tak prázdný, jak se dlouho předpokládalo. Pozorování magnetaru pomocí moderních...
Vodík je jedním z nejproblematičtějších prvků při určování struktury krystalů. Vědci proto nyní představili...
OpenAI představilo funkci Computer History pro aplikaci ChatGPT na macOS. Umělá inteligence díky ní dokáže...
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Web přináší články z oblasti informačních technologií, hardwaru, softwaru i moderních digitálních služeb. Čtenáři zde najdou přehled novinek, zajímavostí i témat, která ukazují, jak technologie ovlivňují každodenní život i budoucnost.Obsah kombinuje výběr aktuálních témat s vysvětlením...Všechny články tohoto autora →
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