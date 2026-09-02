Hamilton si odskočil od formule k Tiafoemu. Tenisového profíka šokoval hned prvním servisem

Lewisi, ty nejsi Schumacher. Od Ferrari přišla odpověď, kterou Hamilton slyšet nechtěl
- Hamilton a Tiafoe společně natočili druhý díl série „Rest Day with Lewis Hamilton“.
- Mluvili o tlaku, regeneraci, mentálním nastavení i práci s dechem.
- Sedminásobný mistr světa F1 dokázal profesionálního tenistu překvapivě zasáhnout esem.
Tiafoe se s Hamiltonem potkal na kurtu v rámci série značky lululemon, v níž britský pilot zkouší jiné sporty a zároveň si s jejich hvězdami vyměňuje zkušenosti. První díl absolvoval s golfistou Min Woo Leem.
Američana ale nelákal jen tenis s jedním z nejslavnějších závodníků historie. "Těšil jsem se, že s Lewisem strávím nějaký čas. Vždycky mě bavilo být s těmi nejlepšími a trochu jim nakouknout do hlavy. A o moc výš než Lewis už se dostat nedá," vysvětlil Tiafoe.
Oba sporty mají na první pohled společného asi tolik jako raketa s volantem, jejich špičkoví představitelé ale řeší podobné věci. Hamilton s Tiafoem proto probírali tlak, regeneraci, mentální přípravu i schopnost zůstat v kritických okamžicích v klidu.
"Jednou z nejzajímavějších věcí, o kterých jsme mluvili, byla důležitost práce s dechem, abyste ve velkých chvílích zůstali klidní. Je zajímavé porovnávat rozdíly a podobnosti s lidmi z jiných sportů. Zjistíte, že jsme si všichni dost podobní a tlačíme sami sebe podobnými způsoby," popsal Tiafoe.
Z Hamiltonova přístupu si odnesl i něco dalšího. "Lewis se podíval na každou část svého života a hledal způsoby, jak optimalizovat svůj výkon, ale zároveň si váží času mimo okruh. Je vidět, že některé jeho koníčky mu dávají klid a zároveň dobíjejí baterky, aby mohl znovu naplno fungovat, když se vrátí do závodního režimu," hlásil.
Hamiltonovo eso, které sám nechápal
Hamilton naopak ukázal, že možná celou dobu tajil ještě jednu disciplínu. Tiafoe totiž za nejpamátnější moment natáčení bez váhání označil okamžik, kdy od pilota Ferrari dostal eso.
"Dal jeden servis, myslím, že to byl jeho úplně první servis toho dne, který se odrazil a zamířil několika různými směry. Nikdy jsem nic takového neviděl," smál se Američan.
Pak ale Hamiltonovi jeho tenisové ego zase trochu přistřihl "Rád bych řekl, že to trefil čistě středem rakety, ale nejsem si jistý, jestli by to ještě někdy dokázal zopakovat. Bylo to neuvěřitelné," líčil.
Setkání nebylo jen o sportu. Tiafoe si z rozhovoru odnesl hlavně Hamiltonovu filozofii, že příliš dlouhé přemýšlení může být stejně nebezpečné jako nedostatečná příprava. "Musíte jednat. Když se zastavíte a budete moc přemýšlet, najdete milion důvodů, proč počkat, proč ještě nejste připravení. Nakonec neuděláte nic a budete toho litovat. Prostě musíte udělat první krok," informoval.
Fanoušci si netradiční dvojici rychle oblíbili. "Doufám, že si Frances vezme Lewisovu radu o hlubokém dýchání a mindfulness před zápasy k srdci," zaznělo pod videem. Další komentující ocenil Hamiltonův "talent, charisma a dobré vibrace", jiný už rovnou požaduje společný road trip Hamiltona s Tiafoem.
A jestli v sobě Hamilton skutečně objevil nový tenisový talent? Těžko říct...