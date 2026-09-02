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Hamilton si odskočil od formule k Tiafoemu. Tenisového profíka šokoval hned prvním servisem

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Frances Tiafoe už za svou kariéru vracel servis kdekomu, ale na jednu tenisovou zbraň očividně nebyl připravený. Lewis Hamilton ho při společném natáčení dokázal esem nachytat takovým způsobem, že americký tenista dodnes úplně netuší, co vlastně viděl.
Hamilton si odskočil od formule k Tiafoemu. Tenisového profíka šokoval hned prvním servisem

Hamilton si odskočil od formule k Tiafoemu. Tenisového profíka šokoval hned prvním servisem

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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