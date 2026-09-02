Sochůrek ve Spartě stagnuje. Nákup Macka jeho vývoj zastavil, tvrdí expert Šenkeřík

Osmnáctiletý odchovanec Sparty vypadal na jaře 2026 jako příběh, který si píše sám. Deset soutěžních startů za áčko, nová víceletá smlouva, pochvaly z klubu. Pak přišel 31. červenec, Sparta oznámila posilu do středu zálohy a hierarchie se přeskládala. Bývalý ligový útočník Zdeněk Šenkeřík, známý svým pravidelným formátem „Šenkeříkovo oko“ na webu
Ruik.cz, v debatě po derby se Slavií tvrdí, že právě nákup Macka Sochůrkův vývoj zastavil. Čísla mu dávají za pravdu. Jarní průlom, který sliboval víc
Sochůrek se do ligového kolotoče dostal v sezoně 2025/26 a okamžitě ukázal, že na nejvyšší soutěž má. Osm zápasů, 511 minut, dvě asistence a úspěšnost přihrávek přes 93 procent: to jsou parametry, které u čerstvě osmnáctiletého středního záložníka budí pozornost. Sparta reagovala logicky: nabídla mu novou
víceletou smlouvu a veřejně ho označila za součást budoucnosti klubu.
V jarním derby na Slavii 8. března 2026, které Sparta prohrála 1:3, už patřil do širšího kádru. Trajektorie mířila jednoznačně nahoru.
Macek přišel řešit problém, ale vytvořil jiný
Poslední červencový den 2026 Sparta
oznámila příchod Romana Macka jako zkušeného středního záložníka. Klub to vysvětlil pragmaticky: zranění dvou defenzivních záložníků vytvořilo díru, kterou bylo potřeba zalepit hned. Macek přicházel po sezoně v Mladé Boleslavi, kde odehrál 29 ligových zápasů a 2 232 minut. Hotový hráč pro okamžité nasazení.
Jenže tím Sparta zahustila přesně tu pozici, na které Sochůrek potřeboval prostor pro chyby, opakování a růst. Ne dalšího konkurenta s dvojnásobkem odehraných minut.
Dopad se projevil rychle. Sochůrkovy první tři ligové starty nové sezony vypadaly nadějně: 71, 61 a 45 minut v základní sestavě. Pak přišel zlom. Čtvrtý zápas: 17 minut z lavičky. Pátý: 23 minut z lavičky. V derby na Letné 30. srpna, které Sparta prohrála 0:3 se Slavií, už v základu stál Macek.
Čísla, která mluví jasně
Srovnání dvou Sochůrkových sezon ukazuje, kam se křivka láme:
Ukazatel 2025/26 (jaro) 2026/27 (k 2. 9.) Ligové zápasy 8 5 Minuty 511 217 Góly + asistence 0+2 0+0 Úspěšnost přihrávek 93,5 % 94,0 %
Kvalita přihrávek zůstala stejná, dokonce se o půl procenta zvedla. Problém není ve výkonnosti, je v minutáži. A minutáž je u osmnáctiletého hráče palivo pro vývoj. Bez něj motor stojí.
Chyba, nebo nutnost?
Samotný nákup Macka jako chybu označit nejde. Sparta řešila akutní personální problém a přivedla hráče, který mohl nastoupit okamžitě. To je legitimní rozhodnutí klubu bojujícího o titul. Kritizovatelný je ale vedlejší efekt, který podle nás Sparta buď podcenila, nebo vědomě přijala: jedním podpisem poslala vlastnímu odchovanci vzkaz, že v klíčové zóně hřiště dnes dává přednost jistotě dospělého hráče před vývojovou investicí.
Důležité je dodat, že nejde o střet Čecha s cizincem, Macek je český hráč. Jde o střet talentu s požadavkem na okamžitý výkon. A v tomhle střetu zatím vyhrává pragmatismus.
Co dál se Sochůrkem
Sparta si ho smluvně pojistila, což je jasný signál, že ho nechce pouštět. Krátkodobě mu zbývá boj o místo v rotaci a naděje, že trenér začne víc točit sestavou. Pokud by ale minutáž dál klesala, dá se čekat, že na stůl přijde varianta hostování, ne jako trest, ale jako záchranná brzda pro hráče, jehož vývoj potřebuje jednu věc víc než cokoliv jiného: hrát.
Sochůrek má talent, smlouvu i věk na své straně. Nemá ale minuty. A bez nich je i ta nejlepší úspěšnost přihrávek jen číslo v tabulce, které nikdo nevidí.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl