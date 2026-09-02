Odolné skvrny na koberci nemusí vyžadovat dlouhé drhnutí. Bílý ocet s jedlou sodou ušetří námahu i drahé přípravky

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Odolné skvrny na koberci nemusí vyžadovat dlouhé drhnutí. Bílý ocet s jedlou sodou ušetří námahu i drahé přípravkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Čištění koberců bez drahých chemických prostředků je pro každou hospodyňku dobrým řešením. Seznamte se s postupy, které jsou ekologické a zároveň levné.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
- Účty za elektřinu mohou zbytečně zvyšovat zapojené spotřebiče. Odpojení televize a počítače pomůže snížit výdaje domácnosti
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