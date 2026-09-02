Voženílek dal nejslavnější gól české extraligy dvě desetiny před koncem. Po návratu ze Švýcarska popsal jiný Třinec

Gól, který odmítl konec
Dne 11. dubna 2024 se v šestém semifinále extraligy mezi Třincem a Spartou odehrál moment, který dodnes vyvolává husí kůži. Oceláři prohrávali v sérii 2:3 na zápasy a v šestém duelu 0:1. Čas běžel k siréně. Voženílek se podíval na kostku, zbývaly zhruba tři sekundy. Věřil, že akci stihne. Puk přešel brankovou čáru v čase 59:59,8. Dvě desetiny vteřiny před definitivním koncem třinecké sezony. Rozhodčí gól ještě ověřovali na videu. Potvrzeno. Třinec vyhrál prodloužení, sérii otočil z 0:3 na 4:3 a nakonec došel pro titul.
Voženílek si z toho okamžiku vybavuje sparťany připravené naskákat z lavičky na led slavit postup, vlastní řev a křeče do břicha. V kabině mu po vítězném prodloužení došlo, „že to bylo něco“. Přesto o gólu roky mluvit nechtěl, po semifinále přišlo finále, pak titul mistra světa, pořád něco navazovalo. Až s odstupem je podle něj hezké, když to na něj někde vyskočí. Teď vyskočil celý Třinec.
Dva roky v Zugu a cesta zpátky
Po titulové sezoně 2023/24 odešel Voženílek do švýcarského EV Zug na dvouletou smlouvu. Motivace byla jasná: po neuskutečněné jednocestné smlouvě do NHL představovala švýcarská liga nejlepší dostupný kariérní krok. První rok v Zugu vypadal solidně, 35 bodů ve 48 zápasech základní části. Druhá sezona ale přinesla výrazný propad: jen 13 bodů ve 36 duelech.
Návrat do Třince ovšem nebyl improvizací. Klub při oficiálním oznámení comebacku uvedl, že domluva existovala od začátku, po konci kontraktu v Zugu se Voženílek vrátí. Sám hráč říká, že ho zahraniční angažmá posunulo hokejově i lidsky. Extraligu označuje za skvělou, přímočarou a agresivnější než švýcarskou soutěž, kde se víc drží puk a hraje na širším kluzišti. Zároveň dodává, že v zahraničí je česká liga zbytečně podceňovaná.
Jiný Třinec, stejná jména
V rozhovoru z 2. září 2026 Voženílek přiznává, že Třinec se za dva roky změnil, personálně prý ne moc, herním stylem „celkem výrazně“. Konkrétní taktický rozbor nenabídl, ale kontext mluví sám: po rezignaci Zdeňka Motáka převzal tým v prosinci 2025 Boris Žabka. Do realizačního týmu se po konci hráčské kariéry zařadil Vladimír Dravecký. Kabina má novou dynamiku.
Soupiska pro sezonu 2026/27 přitom Voženílkovu poznámku potvrzuje. Jádro zůstává pohromadě: Daňo, Hudáček, bratři Kovařčíkové, Růžička, Roman, Nestrašil, Kurovský. K nim přišli kromě Voženílka ještě Pyrochta, Prčík, Aubrecht a Chlán. Odešli naopak Kundrátek, Nedomlel, Jank, Cienciala, Vrána, Dravecký a Sikora, tedy hlavně zkušení obránci a hloubkoví útočníci. Třinec má pořád silný top-six, ale střed kádru je tenčí než před dvěma lety.
Kde stojí Třinec mezi rivaly
Pardubice přivedly Tomáška, Stránského a Noska, na papíře nejzvučnější letní nákup v extralize. Sparta vsadila na Sekáče a Blümela, Kometa provedla široký nábor do obrany i útoku. Třinec oproti nim působí konzervativněji. Méně zvučných jmen, víc sázky na sehranost a návratové hráče.
Voženílek má podle aktuálního plánu nastupovat po boku Marka Daňa a Martina Růžičky. S oběma už hrál, oba označuje za skvělé hokejisty. Na papíře je to jedna z nejzkušenějších a nejnepříjemnějších formací v extralize, kombinace tvrdosti, kreativity a práce do brankoviště. Trenér Žabka ale stále zkouší varianty, takže složení není zamčené.
Start bez dovolené
Voženílek otevřeně přiznává, že si přes léto prakticky neodpočinul. Kvůli olympijské sezoně se mistrovství světa 2026 hrálo později, takže měl fakticky jen dva týdny volna. Klasická letní příprava „prakticky nebyla“ a on se snaží deficit dohánět v předzávodním období. Po porážce 1:3 v přípravném utkání v Olomouci říká, že si tým musí sednout k chybám a zaměřit se na detaily. Před startem extraligy 15. září v Karlových Varech čekají Oceláře ještě přípravné duely v Brně a doma s Vítkovicemi.
Dvě desetiny vteřiny před koncem jednou zachránil celou sezonu. Teď má Voženílek za úkol něco těžšího: být tím hráčem ne na jednu akci, ale na celý ročník. Třinec na to sází víc, než je ochotný nahlas říct.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka